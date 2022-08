QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Họa sĩ Sempé, một trong 2 người “cha” của cậu “Nhóc Nicolas” qua đời. Họa sĩ biếm họa người Pháp Jean-Jacques Sempé, được biết đến với những bức biếm họa báo chí, đã qua đời ngày 11/08/2022, thọ 89 tuổi. Là họa sĩ tranh biếm họa nổi tiếng, nhưng Sempé được biết đến nhiều nhất với nhân vật Le Petit Nicolas (người Việt thường gọi là Nhóc Nicolas) mà ông sáng tạo ra cùng với René Goscinny (cha đẻ của nhân vật Asterix). Những bức vẽ cậu bé Nicolas của Sempé đã đồng hành cùng với biết bao thế hệ học sinh Pháp và Pháp Ngữ.

(RFI) – Nhiệt độ ở Bắc Cực tăng cao gần 4 lần so với thế giới. Theo một nghiên cứu được công bố hôm qua 11/08/2022 trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment of the Nature, nhiệt độ ở Bắc Cực đã tăng cao hơn gần 4 lần so với phần còn lại của hành tinh trong vòng 40 năm qua. Nghiên cứu này được thực hiện với dữ liệu vệ tinh của một nhóm các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Na Uy và Phần Lan.

(AFP) - Thụy Sĩ : Nắng nóng làm lộ đèo chìm dưới băng từ hơn 2.000 năm. Nằm trên độ cao 2.800 mét trong khu trượt tuyết Glacier 3000 ở Diablerets (phía tây Thụy Sĩ), một phần băng phủ ngọn đèo này từ thời La Mã đã tan chảy. Ngày 11/08/2022, ban quản lý khu trượt tuyết cho biết « ngọn đồi sẽ hoàn toàn hết băng từ giờ đến vài ngày nữa », trong khi năm 2012 vẫn có khoảng 15 mét băng phủ khu vực này.

(The Gardian) - Anh : Thượng nguồn sông Thames bị cạn nước. Con sông dài 350 km bắt nguồn từ chân đồi Costwolds, ở Gloucester, cách không xa xứ Walles. Nơi con sông bắt nguồn hiện nay cách nguồn cũ 8 km do các mạch nước ngầm bị khô hạn. Theo báo The Guardian, tháng 07/2022 là tháng Bẩy khô hạn nhất ở Anh kể từ năm 1935.

(AFP) - Chủ tịch Samsung được ân xá. Người thừa kế tập đoàn Samsung, bị cáo buộc tham nhũng và biển thủ công quỹ vào tháng 01/2021, đã được tổng thống Hàn Quốc ân xá ngày 12/08/2022. Ông Lee Jae Yong sẽ « trở lại » tập đoàn « để góp phần giúp Hàn Quốc vượt khỏi cuộc khủng hoảng », theo bộ trưởng Tư Pháp Han Dong Hoon.

(AFP) - Tập đoàn thép Rusal của Nga bị tác động vì trừng phạt của phương Tây. Theo số liệu được nêu trong thông cáo ngày 12/08/2022, lãi ròng của tập đoàn đã giảm 16,7% trong quý I/2022. Ngoài trừng phạt của phương Tây, còn có một lý do khác là nhu cầu ở Nga cũng sụt giảm. Nhiều dự án đầu tư và chương trình hiện đại hóa cơ sở sản xuất có thể sẽ bị hoãn vì khó khăn trong việc chuyển giao thiết bị.

(AFP) - Thủ tướng Đức gợi ý đến một đường ống dẫn khí đốt từ bán đảo Iberia đến Trung Âu. Tại một buổi họp báo tại Berlin ngày 11/08/2022, ông Olaf Scholz « quan tâm đến một đường ống dẫn khí hiện đang thiếu, cụ thể là đường ống đáng lẽ phải được xây dựng giữa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đi qua Pháp đến Trung Âu ». Thủ tướng Đức cho rằng một đường ống như vậy « có lẽ đã giúp làm giảm tình hình cung ứng hiện nay ».

(AFP) - Venezuela và Colombia thông báo trao đổi đại sứ sau 3 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ngày 11/08/2022, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết cựu ngoại trưởng Felix Plasencia đã xin trình thư ủy nhiệm đến chính phủ Colombia « và sẽ sớm có mặt tại Bogota ». Phía Colombia bổ nhiệm cựu thượng nghị sĩ Armando Benedetti là đại sứ tại Venezuela. Hai nước bình thường hóa quan hệ sau khi Colombia lần đầu tiên bầu một tổng thống cánh tả, ông Gustavo Petro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký