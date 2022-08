Chiến tranh Ukraina : Nga tiếp tục oanh kích Kramatorsk và Zaporijjia

NGA - UKRAINA

Trong ngày 12/08/2022, quân đội Nga tiếp tục oanh kích hai mặt trận Kramatorsk, ở miền đông và Zaporijjia, ở miền nam Ukraina. Ít nhất có 3 người chết và 15 người bị thương trong loạt tấn công mới.

Trên mạng Facebook, thống đốc vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết « vụ oanh kích mới của Nga vào Kramatorsk » khiến « ít nhất hai người chết và 13 người bị thương », « 20 tòa nhà bị phá hủy ». Chính quyền tiếp tục kêu gọi người dân di tản. Còn tại Zaporijjia, theo một quan chức địa phương, được AFP trích dẫn, một phụ nữ bị thiệt mạng và hai người bị thương.

Trong thông điệp tối 12/08, bộ Quốc Phòng Ukraina thừa nhận « thành công phần nào » của lực lượng Nga tại hướng Bakhmout, trên đường tiến đến Kramatorsk, nơi Nga tính « cắm quân ». Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, là một trong những thành phố hiếm hoi còn do Ukraina kiểm soát ở vùng Donbass miền đông.

Donbass là vùng công nghiệp nổi tiếng tập trung nhiều mỏ than, đặc biệt tại tỉnh Luganks, nơi phe ly khai kiểm soát từ 8 năm qua. Hoạt động khai thác ở đây vẫn diễn ra bình thường và có thể đáp ứng nhu cầu của châu Âu khi mùa đông sắp tới. Đây là thông điệp mà quân đội Nga muốn truyền tải, khi tổ chức chuyến thăm thị sát dành cho phóng viên nước ngoài.

Đặc phái viên RFI Anissa El Jabri, tham gia chuyến đi, tường trình từ Lugansk :

« Dính chặt dưới giầy, trên tay là một loại đất đen trơn dầy : Đất của vùng Donbass. Donbass là xứ giầu ‘‘vàng đen’’, than chất lượng cao, theo giải thích của ông Roman Petrovich Belovol, kỹ sư trưởng của khu mỏ Dolzhanskaya Capital, trong vùng Lugansk :

« Ở đây có tiềm năng mở rộng khai thác thực sự. Hiện tại, chúng tôi khai thác nhiều vỉa than, một trong số này được bắt đầu từ năm 1981, đó là vỉa than chính và tốt nhất trong vùng. Chúng tôi đã tìm ra nó và khai thác từ những năm thời Liên Xô. Bây giờ, chúng bắt đầu khai thác trên một lớp mới, không chất lượng bằng, nhưng vẫn là một loại than đá rất tốt ».

Từ 1.000 đến 1.500 tấn than được khai thác mỗi ngày, khoảng 40.000 tấn than mỗi tháng. Từ tháng 02/2022, do nam giới được huy động ra chiến trường, số lượng công nhân giảm đi, thêm vào đó mức lương ở đây khá thấp, trung bình khoảng 500 euro, ít hơn đến hai lần so với nhiều khu mỏ ở Nga. Tuy nhiên, công ty cho biết là khu mỏ hoạt động hết công suất.

Hiện tại, than khai thác ở mỏ này được dùng chủ yếu cho nhà máy nhiệt điện lân cận. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo công ty hy vọng than ở đây có thể làm được nhiều hơn nữa, không chỉ cung cấp cho Nga mà cho tất cả những thị trường còn mở, ý muốn nói đến các nước châu Âu, trước khi mùa đông về ».

