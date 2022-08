QUỐC TẾ - TIN VẮN

(ĐSQ Mỹ) - Mỹ đang xem xét hộ chiếu mới của Việt Nam. Trong thông báo ngày 12/08/2022 trên mạng Facebook, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp từ ngày 01/07/2022, nhằm xác định xem có đáp ứng các yêu cầu cấp xét thị thực và đi lại của Hoa Kỳ hay không. Dự kiến sẽ sớm có quyết định về việc này. Để tránh bị gián đoạn, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, đối với người đã có hộ chiếu mẫu mới, đại sứ quán Mỹ đặc biệt khuyến cáo đương đơn yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin về nơi sinh trước ngày phỏng vấn.

(AFP) – Sri Lanka cho phép tầu gây tranh cãi của Trung Quốc vào cảng. Chính phủ Sri Lanka hôm 12/08/2022 đã cho phép tàu khảo sát nghiên cứu Trung Quốc neo đậu trong cảng lớn của mình, mặc dù có những lo ngại của Ấn Độ nghi ngờ con tàu có thể do thám các cơ sở quân sự của New Delhi. Tàu Viễn Vọng 5 của Trung Quốc được đăng ký là tàu khảo sát nghiên cứu khoa học, nhưng Ấn Độ khẳng định nhiệm vụ chính của tàu là làm gián điệp, theo dõi không gian và các vệ tinh và được sử dụng cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Ban đầu theo dự kiến con tàu Trung Quốc muốn cập cảng Hambantota của Sri Lanka hôm 11/08, nhưng do Ấn Độ phản đối nên Colombo đã liên tục trì hoãn cấp phép. Tàu Viễn Vọng 5 sẽ được phép neo đậu tại cảng từ ngày 16 đến 22/08.

(AFP) - Đài Loan hủy một sự kiện của giới LGBT vì ban tổ chức thay đổi tên gọi. Sự kiện tuần hành của cộng đồng LGBT tại Đài Loan năm 2025 ban đầu được đặt tên WorldPride Taiwan 2025, tuy nhiên ban tổ chức đã đổi thành WorldPride Khahsiung, tên của thành phố ở miền nam hòn đảo tổ chức sự kiện, có nghĩa là bỏ từ Đài Loan trong tên sự kiện. Để phản đối thay đổi này, ngày 12/08/2022, các nhà phụ trách cộng đồng LGBT Đài Loan đã thông báo hủy sự kiện quốc tế này.

(AFP) - Cuba đã dập được vụ cháy kho xăng dầu ở Matanzas. Chiều 12/08/2022, chính phủ thông báo đã « xử lý xong » vụ cháy sau một tuần xảy ra vụ nổ đầu tiên ở một bể chứa xăng dầu. Hai lính cứu hỏa bị thiệt mạng và 14 người bị thương. Vài triệu lít dầu lửa đã bị cháy, trong khi đây là nguồn cung chiến lược cho các nhà máy nhiệt điện của đất nước. Kho xăng dầu Matanzas là kho lớn nhất ở Cuba.

(AFP) - Nga xác nhận đang đàm phán trao đổi tù nhân Mỹ. Ngày 13/08/2022, một nhà ngoại giao Nga cho biết hai bên đang thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân, trong đó có nhà buôn vũ khí Nga Victok Bout, bị giam giữ ở Mỹ và nữ vận động viên bóng rổ người Mỹ Brittney Griner, vừa bị kết án ở Nga, và quân nhân Mỹ Paul Whelan.

(AFP) - Thỏa thuận hạt nhân : Iran yêu cầu các bảo đảm, để chấp nhận văn bản cuối. Cơ quan thông tấn Irna ngày 12/08/2022 trích một nguồn tin ngoại giao ẩn danh của Iran, cho biết « các đề xuất của Liên Hiệp Châu Âu là chấp nhận được, với điều kiện phải cung cấp các bảo đảm cho Iran ở nhiều điểm », trong đó có « các biện pháp trừng phạt » quốc tế, « bảo đảm » rằng Hoa Kỳ không thay đổi ý kiến về thỏa thuận.

(AFP) – Colombia nối lại đối thoại hòa bình với quân nổi dậy ELN. Hôm qua, chính phủ Colombia đã bật đèn xanh cho các cuộc thương lượng hòa bình với lực lượng nổi dậy lớn nhất trong nước. Đây cũng là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đem lại chiến thắng lịch sử cho ông Gustavo Petro thuộc cánh tả. Các đại diện của chính phủ Colombia hôm qua, 12/08/2022, đã gặp các thành viên cua Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) tại La Habana (Cuba) nơi lực lượng này đóng trụ sở từ 2018. Các quan chức Na Uy và Cuba, những nước bảo trợ các cuộc đàm phán và đặc phái viên của tổng thư ký LHQ cũng có mặt trong cuộc gặp ngày hôm qua.

