QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Thủ tướng Fumio Kishida hứa Nhật Bản không bao giờ gây chiến. Tuyên bố được thủ tướng Fumio Kishida đưa ra trong lễ kỉ niệm ngày quân đội Nhật Bản đầu hàng trong Thế Chiến II. Cùng ngày, bộ trưởng An ninh Kinh tế và bộ trưởng Tái kiến thiết vùng Tohokyu, chịu ba thảm họa năm 2011, đã đến viếng tử sĩ ở đền Yasukuni, nơi tưởng niệm 2,5 triệu người chết vì chiến tranh, trong đó có mộ phần của những kẻ phạm tội ác chiến tranh. Việc quan chức chính phủ Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni luôn khiến Trung Quốc và Hàn Quốc bất bình.

(SCMP) - Trung Quốc thu giữ hàng nghìn bản đồ không hợp lệ. Các quan chức hải quan ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc đã thu giữ hàng nghìn bản đồ đang chuẩn bị được xuất khẩu vì các đường biên giới quốc gia không phù hợp với yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh ở biển Hoa Nam và Hoa Đông. Cụ thể, trên 23.500 tấm bản đồ này, không có đường chín đoạn, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku.

(Reuters) - New Zealand đưa quân nhân sang Anh huấn luyện lính Ukraina. Chính phủ New Zealand hôm nay 15/08/2022 thông báo điều 120 quân nhân sang Anh Quốc để huấn luyện các binh sĩ Ukraina ra chiến đấu tiền tuyến. Điều này cho phép Anh và New Zealand cùng huấn luyện cho các quân nhân Ukraina những kỹ năng cốt lõi trong chiến đấu, bao gồm xử lý vũ khí, sơ cứu vết thương và các kỹ năng khác.

(AFP) - Pháp : Hàng ngàn khách hành hương mọi lứa tuổi dự lễ Đức Mẹ Lên Trời tại thánh địa Lộ Đức. Khoảng 15.000 khách hành hương đã tập trung tại thánh địa Công Giáo ở Lourdes, còn gọi là Lộ Đức, vào tối 14/08/2022 để dự lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ở mọi lứa tuổi và quê quán, họ đã tham gia lễ rước đuốc vinh danh Đức Mẹ Đồng Trinh. Dẫn đầu đoàn khách hành hương là hàng trăm người bệnh ngồi trên xe lăn. Thánh địa Lourdes là một trong những địa điểm hành hương Công Giáo hàng đầu thế giới, dự kiến đón 1,6 triệu khách trong năm nay, ít hơn gần 3 lần so với trước đại dịch.

(AFP) - Cháy rừng ở Pháp giảm nhẹ nhờ mưa. Hôm qua 14/08/2022, một cơn mưa đã dập tắt được một phần những đám cháy tại các khu rừng ở những vùng Gironde, Drôme hay Jura sau một tuần nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, các lính cứu hỏa vẫn trong tình trạng đề cao cảnh giác.

(Le Figaro) - Các trường đại học Pháp bị tụt hạng trong Bảng xếp hạng Thượng Hải 2022. Trong bảng xếp hạng 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới, được công bố ngày 15/08/2022, Hoa Kỳ vẫn giữ 3 vị trí đầu bảng (Havard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, MIT). Các trường ở Pháp bị tụt hạng, sau khi khởi sắc năm 2020 và giữ nguyên vị trí năm 2021. Chỉ có 3 trường đại học Pháp nằm trong top 50 (Paris-Saclay, Université Paris Sciences et Lettres (PSL) và Đại học Sorbonne). 15 trường hàng đầu vẫn thuộc về các nước nói tiếng Anh.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc nối lại đàm phán về hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi. Sau 4 phiên họp không thành công, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán vào hôm nay 15/08/2022 với mục đích đạt được một hiệp ước nhằm bảo vệ các vùng biển khơi. Trước đó, đại dịch Covid-19 đã làm chậm tiến độ các cuộc đàm phán, trong khi phiên họp hồi tháng 3 đã ghi nhận một số tiến triển song chưa mang lại kết quả cuối cùng. Cuộc đàm phán này dự kiến kết thúc vào ngày 26/08 tới.

