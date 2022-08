QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nắng nóng, thiếu điện, Trung Quốc phân phối điện theo hạn định. Tứ Xuyên là vùng trọng điểm của Trung Quốc về sản xuất lithium, kim loại hiếm phục vụ ngành chế tạo pin điện. Trong những ngày qua, nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C. Vì thiếu điện, theo thông tin được loan báo hôm 14/08/2022, 19 thành phố trong tỉnh đã ra lệnh cho các nhà máy, doanh nghiệp ngưng hoạt động. Một số tỉnh lân cận cũng phải áp dụng quy định tương tự. Hôm qua 15/08, Trung Quốc đã ra báo động đỏ đối với nhiều địa phương do nắng nóng cao độ.

(AFP) - Chiến dịch Barkhane : Binh sĩ Pháp cuối cùng rời Mali ngày 15/08/2022. Như vậy là Pháp đã hoàn tất đợt rút quân sau 9 năm hiện diện quân sự tại Mali trong khuôn khổ chiến dịch Barkhane chống thánh chiến Hồi Giáo tại vùng Sahel. Theo thông cáo của bộ Quân Lực Pháp, các căn cứ quân sự cuối cùng của Pháp tại Gao đã được bàn giao cho các lực lượng Mali.

(AFP) - Hạt nhân : Bruxelles đang « xem xét » hồi đáp của Teheran về dự thảo cuối cùng do Liên Âu đề xuất để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Hôm nay 16/08/2022, một phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu thông báo Bruxelles « đang tham vấn các đối tác » Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga về các bước tiếp theo, sau khi nhận được hồi đáp tối 15/08 của Teheran. Về phía Iran, Teheran cho biết đã trả lời bằng văn bản cho Liên Âu và khẳng định sẽ ký thỏa thuận nếu Mỹ phản ứng phù hợp với thực tế và linh hoạt.

(Reuters) - Úc và New Zealand : « Không có vấn đề » với thịt xuất khẩu sang Trung Quốc. Úc và New Zealand cho biết hôm nay, 16/08/2022, đã nắm được việc các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin cấm thịt nhập khẩu từ hai nước này do có liên quan tới bệnh lở mồm long móng. Tuy nhiên, cả Úc và New Zealand đều không nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ phía Hải quan Trung Quốc. Bệnh lở mồm long móng là căn bệnh truyền nhiễm ở động vật như cừu, dê và lợn, nhưng không nguy hiểm với con người. Hai nước này đều không thông báo phát hiện ca nhiễm nào, nhưng đều tăng cường các biện pháp phòng tránh, sau khi loại virus gây bệnh này được phát hiện ở Bali, Indonesia.

(Reuters) - Anh Quốc phê duyệt vac-xin ngừa biến thể Omicron. Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh thông báo hôm qua, 15/08/2022, đã phê duyệt loại vac-xin thế hệ mới Moderna, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chất lượng và có đủ khả năng chống lại virus corona và cả biến thể Omicron. Biến thể này lây lan nhanh và là nguyên nhân gây bệnh cho phần lớn số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu từ nhiều tháng qua. Loại vac-xin này cũng được dùm làm liều nhắc lại cho người lớn.

(AFP) - Venezuela tham gia tổ chức Hội Thao Quân Sự Quốc tế với các nước thân thiện với Nga. Venezuela lần đầu tiên đăng cai tổ chức các cuộc thi “Sniper Frontier" ngày 15/08/2022, trong khuôn khổ của Hội Thao Quân Sự Quốc Tế 2022 (13- 26/08/2022), do Nga đưa ra sáng kiến từ 2015. Sự kiện quy tụ khoảng 30 quốc gia thân với Matxcơva, trong đó có cả Trung Quốc, Việt Nam và Cuba. Các cuộc thi khác diễn ra tại 11 nước, chủ yếu ở Nga. Venezuela đã xích lại gần Nga, Iran và Trung Quốc trong những năm gần đây, do Hoa Kỳ không công nhận việc tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký