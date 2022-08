Ukraina : Tổng thống Pháp kêu gọi quân Nga rút khỏi nhà máy hạt nhân Zaporijjia

CHIẾN TRANH UKRAINA - OANH KÍCH - HẠT NHÂN

Ảnh tư liệu do bộ Quốc Phòng Nga cung cấp ngày 07/08/2022: Nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, miền nam Ukraina.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, liên tục bị oanh kích trong những ngày gần đây, trở thành tâm điểm trong hoạt động ngoại giao quốc tế. Ngày 16/08/2022, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ quan ngại về mối đe dọa đối với các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraina.

Theo thông cáo của điện Elysée, được AFP trích dẫn, tổng thống Macron kêu gọi quân Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, do « hành động của lực lượng này và bối cảnh chiến tranh với những cuộc xung đột đang diễn ra đe dọa sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân Ukraina ». Ông Macron ủng hộ đề xuất của tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) Rafael Mariano Grossi cử ngay một phái đoàn đến thị sát.

Trên mạng Twitter ngày 16/08, tổng thống Zelensky cho biết đã nhắc đến « chủ trương khủng bố hạt nhân của Nga » tại Zaporijjia trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pháp.

Từ ngày 05/08, Nga và Ukraina cáo buộc nhau oanh kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia. Theo Reuters, ngày 18/06, đội ngũ kỹ sư Ukraina, tiếp tục làm việc dưới sự giám sát của quân Nga, đang chịu sức ép rất lớn để tránh xảy ra một thảm họa như Tchernobyl.

Ngoài oanh kích, Nga cũng mở cuộc tấn công tin tặc vào Energoatom, công ty quản lý các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraina. Cuộc tấn công hôm 16/08 được Energoatom đánh giá là « lớn chưa từng có » kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina. Theo Energoatom, được AFP trích dẫn, thủ phạm là nhóm Tin tặc vũ trang Nhân dân Nga đã sử dụng 7,25 triệu robot internet tấn công trang web của Energoatom trong vòng ba tiếng, nhưng « không gây tác động đáng kể cho hoạt động của trang web Energoatom ».

Cũng trong ngày 16/08, nguyên thủ quốc gia Pháp đã điện đàm với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về « cuộc chiến do Nga tiến hành tại Ukraina và những hậu quả gây bất ổn cho phần còn lại của thế giới ». Theo điện Elysée, hai nhà lãnh đạo nhất trí « cùng phối hợp để cuộc chiến chấm dứt ».

Cũng nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraina, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, hai bên trung gian, sẽ tới thành phố Lviv, miền tây Ukraina, ngày 18/08 gặp tổng thống Ukraina Zelensky.

