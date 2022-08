QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Tổng thống Indonesia khẳng định Tập Cận Bình và Vladimir Putin sẽ tham dự thượng đỉnh G20 tại Bali. Trả lời hãng tin Bloomberg ngày 19/08/2022 ông Joko Widodo xác nhận lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ có mặt tại Indonesia nhân sự kiện này. Như vậy đây là một cơ hội hiếm có để hai ông Tập và Putin cùng ngồi vào bàn hội nghị với tổng thống Mỹ, Joe Biden. Phương Tây kêu gọi loại Matxcơva khỏi hội nghị G20. Jakarta cố gắng giữ thế « trung lập » và quyết định mời cả tổng thống Ukraina, Zelensky đến Bali. Thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11/2022 tại Bali.

(AFP) – Vì chiến tranh Ukraina, Stars Coffee của Nga thay thế các quán cà phê Starbucks của Mỹ. Stars Coffee khánh thành quán cà phê đầu tiên ngày 19/08/2022 tại thủ đô Matxcơva. Chủ nhân chuỗi cửa hàng này là ông vua nhạc ráp của Nga, Timati và vua đầu bếp Anton Pinski. Cuối tháng 7/2022 họ đã mua lại 130 chi nhánh của Starbucks trên toàn lãnh thổ Nga. 80% nhân viên từng làm việc cho Starbucks tiếp tục phục vụ khách hàng dù quán đã được đổi tên.

(AFP) – Hung thủ đâm nhà văn Salman Rushdie "ngạc nhiên" vì nạn nhân thoát chết. Trong phiên trình diện tòa án bang New York hôm 18/08/2022 Hadi Matar, một người Mỹ gốc Liban 24 tuổi, đã không nhận tội đâm nhà văn người Anh Rushdie hôm 12/08/2022. Nghi can có thể bị lãnh án 25 năm tù vì tội mưu sát và thêm 7 năm nữa vì tội hành hung. Nhà văn Salman Rushdie, 75 tuổi, bị đâm khoảng một chục nhát vào cổ tại New York nhân một buổi thuyết trình. Từ năm 1989, Iran treo giải thưởng cho ai sát hại được cây bút này vì tội « báng bổ đạo Hồi » qua tác phẩm The Satanic Verses-Những vần thơ của Quỷ Satan.

(AFP) – Trung Quốc kết án 13 năm tù một doanh nhân Canada gốc Hoa. Với tội danh trốn thuế, ông Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua) vừa bị một tòa án Thượng Hải hôm 19/08/2022 tuyên án 13 năm tù. Từng là một trong những người giàu có nhất ở Canada và cả Hoa Lục, ông Tiêu kinh doanh trong các lĩnh vực từ ngân hàng đến địa ốc và bảo hiểm. Ông cũng từng có quan hệ thân thiết với nhiều quan chức cao cấp trong guồng máy của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

(RFI) - Anh Quốc : Giao thông công cộng tê liệt vì đình công lớn nhất tính từ 30 năm nay. Các nhân viên ngành đường sắt đình công ngày 19/08/2022 đòi tăng lương do lạm phát vào tháng 07/2022 lên tới 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tín viên Sidonie Gaucher cho biết trên toàn quốc chỉ có 20% chuyến tàu vận hành. Đợt đình công sẽ kéo dài ít nhất đến Chủ Nhật 21/08. Riêng ở Luân Đôn, nhà khai thác mạng lưới metro TfL ở Luân Đôn khuyến cáo người dân không di chuyển.

(AFP) - Hồng y Marc Ouellet tại Canada bị cáo buộc tấn công tình dục, giáo hoàng Phanxicô loại trừ việc mở một cuộc điều tra mới. Theo phát ngôn viên Tòa thánh Vatican, Matteo Bruni hôm 18/08/2022, lý do là vì không có đủ các yếu tố cần thiết. Marc Ouellet, 78 tuổi, tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục, là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Vatican. Ông bị cáo buộc có những đụng chạm không phù hợp vào một nữ thực tập sinh trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2010, khi còn là tổng giám mục Quebec.

(AFP) - Chính phủ Mỹ sẽ phân phát 50.000 liều vac-xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Theo thông báo được đưa ra ngày 18/08/2022, việc phân phát được thực hiên nhân cuộc tuần hành của cộng đồng người đồng giới, chuyển giới (LGBT) tới đây, cũng như tại nhiều sự kiện khác. Mục đích là để hạn chế đà lây lan của virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng vốn được xem là dễ nhiễm bệnh nhất. Theo số liệu mới nhất, cho đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 13.500 ca bệnh. 98% liên quan đến nam giới và 93% những người này nói rằng có quan hệ tình dục đồng giới.

(AFP) – Thuốc lá và rượu nguyên nhân gây ung thư. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet hôm 19/08/2022, 44% ca tử vong vì ung thư trên thế giới do rượu và thuốc lá gây nên.Thuốc lá là nguyên nhân chính tạo điều kiện cho chứng bệnh nan y này phát triển (33,9%) kế đến là rượu (7,7%). Đáng lo ngại không kém là hơn một nửa các ca bị ung thư không hút thuốc hay uống rượu. Điều đó có nghĩa là không chỉ tránh xa hai yếu tố nguy hại này là đủ. Công trình nghiên cứu y khoa này do quỹ mang tên nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates tài trợ.

(The Guardan) - Nhật bản khuyến khích người dân uống rượu. Chính phủ Nhật, thông qua Cơ Quan Thuế Quốc Gia, khởi động cuộc thi quốc gia « Saké Viva ! » kêu gọi thanh niên từ 20-39 tuổi đưa ra các đề xuất để giúp chính phủ thúc đẩy người dân tiêu thụ đồ uống có cồn. Cuộc thi kéo dài đến ngày 09/09/2022. Từ 100l/người hồi năm 1995, đến năm 2020, lượng rượu tiêu thụ giảm chỉ còn 75l/người/năm. Thuế đánh vào rượu chỉ chiếm 1,7% nguồn thu thuế trong năm 2020 so với tỉ lệ 3% năm 2011 và 5% năm 1980.

