Lo thiếu khí đốt, dân Đức tích trữ than sưởi ấm mùa đông

ĐỨC-NĂNG LƯỢNG

Đức hối hả tìm nguồn cung cấp than đá thay cho năng lượng Nga. Ảnh minh họa : than đá khai thác từ mỏ Ahmedabad, miền đông Ấn Độ.

Tập đoàn khí đốt của Nga, Gazprom, ngày 19/08/2022 thông báo sẽ ngưng chuyển khí đốt sang châu Âu từ 31/08 đến 02/09, để bảo trì đường ống Nord Stream 1 xuyên qua lòng biển Baltic. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nước Liên Âu đang tích cực tích trữ khí đốt cho mùa đông.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tại Đức, quốc gia vốn lệ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, người dân ngày càng lo ngại về giá khí đốt tăng vọt và nguy cơ thiếu nhiên liệu sưởi ấm cho mùa đông, nhiều người, kể cả ở thủ đô Berlin, ngay từ mùa hè đã đổ xô đi mua than dự phòng.

Từ Berlin, ngày 19/08/2022, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm :

« Dưới một hầm chứa lớn trong một khu công nghiệp ở phía nam thủ đô, Frithjof Engelke khởi động cỗ máy đóng than, dưới chân là một đống than đen cao ngất. Ở tuổi 46, lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông chủ của doanh nghiệp gia đình, do ông nội của ông tạo dựng, đã trải qua một mùa hè khó khăn. Kể từ cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina bùng nổ kéo theo giá khí đốt tăng vọt, những người Đức trong điều kiện có thể đều đang cố gắng tích trữ than để sưởi ấm trong mùa đông.

Frithjof Engelke giải thích : « Hiện nay, chúng tôi phải đợi đến cuối tháng 10 mới có thể giao hàng. Bây giờ là cuối tháng 8, thời gian giao hàng từ 8 đến 10 tuần. Sản xuất than vào mùa này là khá bất thường. Thông thường, đối với chất đốt thể rắn như than đá, chúng tôi không có khách đặt trước nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng năm nay, không có gì diễn ra như thường lệ ».

Tại Berlin, trong tổng số 1,9 triệu căn hộ, vẫn còn 5.000 đến 6.000 căn hộ chưa được cải tạo từ sau thời chiến và người dân vẫn phải sưởi ấm bằng than. Điều mới trong năm nay là có vô số người dân Berlin quan tâm đến than, họ là những người có hệ thống sưởi bằng ga, nhưng vẫn còn một lò than trang trí trong nhà.

Là đồ vật còn sót lại từ thời Chiến Tranh Lạnh, lò than sẽ được sử dụng trở lại vào mùa đông tới đây, trước sự thất vọng của các nhà đấu tranh bảo vệ hành tinh, vốn từ lâu nay đòi hỏi việc cấm sử dụng than ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký