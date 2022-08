Tình báo Anh : Ukraina, « Putin hoàn toàn thất bại trong chiến tranh thông tin »

UKRAINA - NGA

Ngày 19/08/2022, giám đốc cơ quan tình báo Anh Jeremy Fleming trả lời tạp chí The Economist đã khẳng định, tổng thống Putin « hoàn toàn thua » Ukraina và phương Tây trên mặt trận truyền thông. Chiến tranh mạng nhắm vào Ukraina là « một thất bại lớn của Matxcơva ». Dù vậy Luân Đôn thận trọng cảnh báo Kiev và đồng minh « chớ nên xem thường » địch thủ.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thông tín viên đài RFI Sidonie Gaucher từ thủ đô Luân Đôn cho biết thêm :

« Cho đến nay, tổng thống Nga, Vladimir Putin hoàn toàn thua trong chiến tranh thông tin về Ukraina và đối với phương Tây ». Giám đốc cơ quan tình báo và an ninh của vương quốc Anh, Jeremy Fleming, đã nhận định như trên trong phát biểu đăng trên tạp chí The Economist. Tuy nhiên ông nói thêm là ‘Chúng ta chớ xem nhẹ các đòn phao tin thất thiệt của Nga ở những nơi khác trên thế giới’. Theo đánh giá của lãnh đạo tình báo và an ninh Anh Quốc, sáu tháng kể từ khi khởi động chiến dịch xâm lược Ukraina, nước Nga vẫn chưa giành được thắng lợi trên mặt trận chiến tranh mạng. Matxcơva đã sử dụng chiến lược tuyên truyền như đã từng áp dụng tại Syria và trong khu vực vùng Balkan. Nhờ vậy các cơ quan phản gián đã nắm bắt được những thông tin đó và kịp thời can thiệp.

Jeremy Fleming nói thêm : ‘tương tự như các chiến dịch trên bộ, những kế hoạch của Nga trên mặt trận thông tin đã thất bại. Nga đã sử dụng một cách vô trách nhiệm và mù quáng những công cụ tấn công trên mạng’. Về phía Kiev, tổng thống Ukraina đặt điều kiện tiên quyết đòi Matxcơva rút quân trước khi đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình ».

Anh Quốc : Do xâm chiếm Ukraina, Nga không đủ tư cách là thành viên G20

Cũng hôm qua 19/08/2022, Luân Đôn cho rằng Matxcơva không đủ tư cách là thành viên G20. Sau khi tổng thống Indonesia thông báo nguyên thủ Nga và Trung Quốc sẽ đến Bali dự thượng đỉnh vào tháng 11/2022, cơ quan đặc trách báo chí của bộ Ngoại Giao Anh quan niệm « còn xâm chiếm Ukraina, thì về mặt đạo đức, Nga không có quyền » tham gia thượng đỉnh này. Luân Đôn nhìn nhận những nỗ lực của Indonesia trong cương vị chủ nhà, tổ chức thượng đỉnh quy tụ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hai ngày 15 và 16/11/2022, mời cả tổng thống Putin lẫn nguyên thủ Ukraina, Volodymyr Zelensky tham dự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký