(Human Rights Watch) - Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đề nghị Việt Nam hủy bản án đối với blogger Phạm Đoan Trang và trả tự do cho nhà hoạt động. Lời kêu gọi của HRW được đưa ra ngày 23/08/2022, hai ngày trước một phiên xử phúc thẩm Phạm Đoan Trang, 44 tuổi. Vào tháng 12/2021, Phạm Đoan Trang bị một tòa án ở Hà Nội kết án 9 năm tù vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Blogger từng được nhận nhiều giải quốc tế uy tín về nhân quyền như Giải Martin Ennals, Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của bộ Ngoại giao Mỹ. Theo dự kiến, vào tháng 11/2022, bà sẽ được trao giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Tự do Báo chí Quốc tế.

(AFP) - Thái Lan : Thủ tướng bị đình chỉ mở ra viễn cảnh khủng hoảng chính trị Tòa Hiến Pháp Thái Lan hôm nay, 24/08/2022, thông báo tạm đình chỉ chức vụ của thủ tướng Prayut Chan O Cha để thẩm định xem ông có thể tại quyền quá 8 năm, thời hạn quy định theo Hiến Pháp. Tòa Hiến Pháp đã chấp nhận xem xét thỉnh cầu của các đảng đối lập cho rằng tướng Prayut Chan O Cha lên nắm quyền năm 2014 sau một cuộc đảo chính đã chạm ngưỡng thời hạn nhiệm kỳ 8 năm.

(AFP) - Mỹ khẳng định Iran đã có những nhượng bộ trong hồ sơ hạt nhân. Hôm qua, 23/08/2022, chính quyền Mỹ cho biết Iran đã nhượng bộ về một số điểm quan trọng như từ bỏ yêu cầu ngưng các cuộc thanh tra của Cơ quan Năng Lượng Quốc Tế AIEA tại một số điểm khai thác hạt nhân không công bố tại Iran, những nơi là nhiều dấu vết làm giầu chất uranium đã được tìm thấy. Cử chỉ này của Teheran làm dấy lên tia hy vọng hồi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được ký kết giữa Iran với 6 cường quốc.

(Reuters) - 5 phi cơ Trung Quốc bay qua đường giới tuyến với Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Đài Loan ngày 23/08/2022 loan báo phát hiện 29 máy bay và 4 tàu của Trung Quốc hoạt động quanh đảo Đài Loan, trong đó có 5 phi cơ đã bay qua đường giới tuyến ở eo biển Đài Loan. Đài Bắc khẳng định Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan.

(Janes) - Philippines tăng ngân sách quốc phòng năm 2023 thêm 8%. Theo trang Janes ngày 23/08/2022, Manila đề xuất nâng ngân sách quốc phòng 2023 lên thành 4,28 tỉ đô la, tăng 8% so với năm 2022. Ngân sách mới, được tân chính quyền của tổng thống Marcos Junior thông qua, nhận được nhiều khoản bổ sung, trong đó có kinh phí thông qua Chương trình Hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines sửa đổi (RAFPMP).

(Nikkei) - ASEAN và Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh vào tháng 12/2022. Theo một quan chức của Liên Âu, được báo mạng Nhật Bản Nikkei trích dẫn ngày 24/08/2022, cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 14/12 tại Bruxelles, nhằm thảo luận mở rộng hỗ trợ cho thương mại và cơ sở hạ tầng trong bối cảnh Liên Hiệp Châu Âu tìm cách thắt chặt quan hệ với ASEAN. Bruxelles muốn khống chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước Đông Nam Á sẽ có mặt, trừ tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện.

(AFP) - Sri Lanka mở rộng danh sách các mặt hàng cấm nhập khẩu. Theo danh sách mới có hiệu lực từ ngày 24/08/2022, có hơn 305 mặt hàng bị cấm nhập khẩu, trong đó bao gồm các thiết bị gia dụng, đồ thể thao. Mục đích là nhằm tiết kiệm ngoại hối mà quốc gia Nam Á này bị thiếu trầm trọng do khủng hoảng kinh tế và vắng khách du lịch. Trước đó, vào tháng 03/2022, Sri Lanka cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu để dành ngoại hối mua các mặt hàng thiết yếu.

(AFP) - Nhật Bản dự tính xây nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới. Ngày 24/08/2022, thủ tướng Fumio Kishida thông báo đang suy nghĩ về dự án được cho sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với Nhật Bản sau 11 năm xảy ra thảm họa hạt nhân do sóng thần. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, chính phủ cũng dự tính kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng đang hoạt động, phần lớn đã có từ 60 năm nay.

(Yonhap) - Bắc Kinh kêu gọi sớm đạt tiến triển về việc mở rộng thỏa thuận tự do mậu dịch Trung - Hàn. Thỏa thuận này có từ năm tháng 12/2015. Tuyên bố trực tuyến của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được đưa ra tại một diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức ở Seoul ngày 24/08/2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Đôi bên tổ chức nhiều sự kiện trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng. Trung Quốc là một đối tác thương mại chính của Hàn Quốc còn Washington là đồng minh của Seoul trong khu vực.

(France 24) - Mỹ : Quyền phá thai bị hạn chế, ngày càng nhiều phụ nữ tìm cách triệt sản. Trong số đó, nhiều người từ lâu nay đã không muốn có con. Đài truyền hình Pháp France 24 ngày 23/08/2022 đưa tin vì nhiều bác sĩ từ chối triệt sản cho những người phụ nữ trẻ chưa từng sinh con, nên trên mạng internet xuất hiện phong trào giúp phụ nữ trẻ về thông tin và cách liên lạc với bác sĩ để được triệt sản. Nhiều người thậm chí còn coi triệt sản là cách phòng ngừa nguy cơ mang thai sau khi bị cưỡng hiếp.

(Le Figaro) - Châu Âu : Hạn hán nghiêm trọng nhất tính từ 500 năm nay. Đây là kết luận trong báo cáo Cơ quan thế giới về hạn hán công bố hôm 23/08/2022. Mùa hè này, gần như các dòng chảy ở châu lục đều cạn nước. 47 % châu lục vẫn đang trong tình trạng cảnh báo về hạn hán, mức báo động hạn hán liên quan đến 17 % châu lục. Kéo theo hạn hán là nguy cơ cháy rừng trên toàn lãnh thổ châu Âu. Năng suất nông nghiệp cũng như lĩnh vực năng lượng đều bị tác động mạnh.

