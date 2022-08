QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Mỹ đồng ý bán 2 tỷ đô la trực thăng và trang thiết bị quân sự cho Úc. Lầu Năm Góc hôm 25/08/2022 nói rõ, Washington sẽ cung cấp 40 chiếc trực thăng quân sự UH-60M Black Hawk do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Canberra tăng cường khả năng phòng thủ ngăn chận tham vọng chiến lược của Trung Quốc.

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Thủ tướng Ba Lan đến Paris gặp tổng thống Pháp. Thứ Hai 29/08/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đón thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraina đối phó với Nga, các hệ quả của cuộc chiến Ukraina đối với các nước châu Âu. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ đề cập đến những thách thức liên quan đến quyền tự chủ của Liên Hiệp Châu Âu về phòng thủ và an ninh, cũng như hợp tác bảo đảm an toàn ở sườn đông châu Âu, sát với Nga.

(AFP) - Từ tháng 01/2022 đến nay, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của 1 triệu người. Đây là con số tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, công bố ngày 25/08/2022 trong một cuộc họp báo. WHO khuyến cáo các nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ngừa virus corona. Hiện vẫn còn 1/3 dân số thế giới chưa được chích ngừa. Lãnh đạo WHO đặc biệt lưu ý đến việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh.

(AFP) - Giáo hoàng Phanxicô đề nghị Bình Nhưỡng mời ngài đến thăm Bắc Triều Tiên. Lời đề nghị của giáo hoàng được đưa ra vào hôm 26/08/2022. Ngài khẳng định sẽ không để lỡ cơ hội đến thăm Bắc Triều Tiên vì hòa bình. Trả lời phỏng vấn đài nhà nước KBS của Hàn Quốc, Giáo hoàng Phanxicô nói : "Nếu họ mời tôi, hay nói cách khác, xin hãy mời tôi, thì tôi sẽ không nói KHÔNG (…) Mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là vì tình huynh đệ".

(Reuters) - Nhà sản xuất điện hàng đầu của Nhật, JERA, ký thỏa thuận mua khí hóa lỏng từ Sakhalin Energy LLC của Nga. Sakhalin Energy LLC là nhà khai thác mới đường ống dẫn khí hóa lỏng GNL Sakhaline-2 của Nga, được tổng thống Putin ký sắc lệnh thành lập hồi tháng 06, thay cho Sakhalin Energy Investment Co mà Shell và hai công ty Nhật Bản là Mitsui & Co và Mitsubishi Corp góp vốn. Phát ngôn viên công ty Nhật ngày 26/08/2022 thông báo các điều kiện chính về số lượng, giá cả và thanh khoản đều được giữ nguyên so với hợp đồng trước, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Về phía Nga, Sakhalin Energy ngày 26/08 thông báo đang tìm các các thị trường mới và khách hàng mới.

(AFP) - Quân đội Mỹ bắn hạ 4 chiến binh thân Iran tại miền đông Syria trong 24 giờ. Chiều ngày 25/08/2022, tổng thống Mỹ Biden loan báo đã ra lệnh cho quân đội oanh kích nhắm vào các chiến binh Syria thân Iran. Đó là những phần tử “nguy hiểm đối với an ninh của Hoa Kỳ”. Chiến dịch được khởi động từ hôm 23/08. Mỹ trả đũa loạt tấn công hôm 15/08 nhắm vào một số căn cứ của Mỹ.

(AFP) - Hạn hán tại Trung Quốc gây thiệt hại lớn cho mùa màng. Chính quyền Bắc Kinh hôm 26/08/2022 thông báo kế hoạch 1,5 tỷ đô la hỗ trợ nông dân. Trong 60 năm, đây là lần đầu tiên Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng và hạn hán dài ngày nhất. Nhiệt độ thường xuyên trên 40°C. Một nửa lãnh thổ quốc gia rộng lớn này bị khô cạn.

(AFP) - Phát hiện 300 tấn cá chết trên sông Oder, biên giới Đức và Ba Lan. Chính quyền Berlin hôm 25/08/2022 cho biết tảo độc có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa về môi trường chưa từng thấy. Một phần ba lượng các chết nói trên được phát hiện tại vùng Brandebourg trên lãnh thổ Đức. Tai họa đối với mô trường này đang gây căng thẳng trong quan hệ giữa Berlin với Vacxava. Đức chỉ trích Ba Lan chậm trễ thông báo cho Berlin về tầm mức nghiêm trọng của hiện tượng này.

(AFP) - Phát hiện CO2 ngoài hệ mặt trời nhờ viễn vọng kính James Webb. Thông báo được đưa ra hôm 25/08/2022. Giới khoa học phấn khởi và kỳ vọng James Webb sẽ còn đem lại nhiều khám phá thú vị hơn nữa, chẳng hạn như phát hiện một hành tinh khác cũng có sự sống tương tự như Trái đất. Chất thải carbon CO2 được phát hiện từ một hành tinh ngoài hệ Thái Dương. WASP-39 b đã được phát hiện lần đầu năm 2011, cách xa Trái Đất khoảng 700 năm với tốc độ của ánh sáng.

(AFP) - Mạng xã hội của cựu tổng thống Trump Truth Social không hấp dẫn. Đài truyền hình Mỹ Fox Business Network từ hôm 25/08/2022 ngưng tài trợ cho hệ thống mạng RightForge, điểm tựa của Truth Social. Số người tham dự mạng xã hội này cũng không nhiều. Cuối tháng 02/2022, cựu tổng thống Donald Trump khởi động mạng xã hội riêng. Từ sau biến cố ngày 06/01/2021 ông bị "cấm cửa" trên một số mạng xã hội, ví dụ Twitter.

