Châu Âu có nên trừng phạt thường dân Nga hay không ?

CHÂU ÂU - NGA

Trong cuộc họp tại Praha, Cộng Hòa Séc, diễn ra vào hai ngày 30-31/08/2022, ngoại trưởng các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu xem xét đình chỉ và hạn chế việc cấp thị thực du lịch đối với công dân Nga.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo một nguồn tin ngoại giao, được hãng tin Reuters trích dẫn, các ngoại trưởng của Liên Hiệp Châu Âu có nhiều khả năng thông qua việc đình chỉ thỏa thuận giữa Nga và châu Âu (2007) về cấp visa cho công dân Nga trong cuộc họp tại Praha. Theo AFP, nếu Liên Hiệp Châu Âu đạt được thỏa thuận này, có khả năng các đối tượng khác cũng không được cấp visa Liên Âu, như nhà báo, sinh viên, nhà khoa học, hay vận động viên. Phí xin visa du lịch của người mang hộ chiếu Nga sẽ tăng lên 80 euro, so với 35 euro như trước đây. Các thủ tục cũng lâu hơn và phức tạp hơn.

Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, châu Âu đã đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Nga đối với một số người liên quan đến điện Kremlin, hoặc phái đoàn ngoại giao hay một số tài phiệt Nga.

Gần đây, nhiều nước đã đưa ra các biện pháp để hạn chế cấp visa cho công dân Nga. Theo CNN, hôm 16/08 vừa qua, Phần Lan, quốc gia có chung hơn 830 km đường biên giới với Nga đã thông báo giảm một nửa số đơn xin thị thực tiếp nhận từ công dân Nga, bắt đầu từ ngày 01/09. Người phụ trách các dịch vụ lãnh sự tại bộ Ngoại Giao Phần Lan cho biết, tối đa 20 % trong số đó sẽ được cấp theo diện visa du lịch. Có nghĩa là không quá 100 visa du lịch được cấp mỗi ngày. Quyết định của Phần Lan được đưa ra sau khi Estonia, một quốc gia khác thuộc Liên Hiệp Châu Âu, cấm những người Nga nhập cảnh vào nước này ngay cả khi đã có thị thực.

Ngoại trưởng Estonia, ông Urmas Reinsalu nhận định với hãng tin Reuters về lệnh cấm thị thực với công dân Nga : “Chiến tranh vẫn đang diễn ra, cuộc chiến diệt chủng vẫn tiếp diễn và dĩ nhiên, như tôi đã nói, yếu tố về quan điểm đạo đức là làm sao có thể để mọi người đến xem bảo tàng Louvre hay cổng Brandenburg như một lẽ thường, trong khi mà tiền thuế của họ dùng để tài trợ cho cuộc xâm lược”.

Cộng Hoà Séc và Latvia cũng ủng hộ lệnh cấm thị thực và đã thực hiện các biện pháp hạn chế người Nga du lịch vào Liên Âu.

Trên thực tế, đề xuất này lần đầu tiên do tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đưa ra. Ông muốn ngăn cản người Nga đi vào khối, trong khu vực tự do đi lại Schengen, nơi họ có thể tự do đi lại trong 90 ngày.

Các nước châu Âu chưa bị chia rẽ

Tuy nhiên không phải quốc gia nào trong khối 27 nước cũng đồng thuận. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng mặc dù điều quan trọng là phải trừng phạt những người thân cận của tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng châu Âu cần “hiểu rằng có rất nhiều người chạy trốn khỏi Nga vì họ không đồng tình với chế độ của Nga.”

Một nhà ngoại giao cấp cao của Đức trả lời CNN rằng lập luận của Scholz không có cơ sở dựa trên thực tế, “vì bất kỳ ai cũng có thể xin thị thực nhân đạo.” Theo nhà ngoại giao này, Scholz chủ yếu đang cố gắng “cân bằng đảng của ông ấy, vốn đang bị chia rẽ giữa những người muốn đối thoại với điện Kremlin và những người muốn tỏ ra cứng rắn.”

Cựu thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb, trước đây, từng là người ủng hộ bãi bỏ thị thực với Nga, trả lời CNN rằng “hành động hạn chế visa với người Nga là một thực trạng đáng buồn nhưng người Nga cũng phải cảm nhận được cái giá của chiến tranh”.

Theo ông Stubb, “cách duy nhất để thay đổi trái tim và khối óc của người dân Nga là để họ hiểu những gì Putin đang làm là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với lệnh cấm thị thực hoàn toàn đối với người Nga.”

Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Litva Rasa Juknevičien, đồng thời là nghị sỹ ở Nghị Viện Châu Âu, cho rằng “trước tiên, và quan trọng nhất, đây là một vấn đề an ninh” : “Công dân Nga đến Liên Âu chủ yếu qua Phần Lan và Estonia. Các dịch vụ lãnh sự chính thức của các quốc gia này đang chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, Nga bị kiểm soát bởi định chế kế thừa cơ cấu của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (KGB), khai thác sự cởi mở của các nước thuộc Schengen cho các hoạt động khác nhau”.

Thực tế địa lý : Gần hay xa Nga

CNN cho rằng không chắc các nhà lãnh đạo châu Âu có đạt được thỏa thuận đầy đủ về vấn đề này hay không. Tuy Liên Âu phần lớn đã “thống nhất” kể từ khi chiến tranh nổ ra, và cùng nhau đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng đối với Nga, nhưng thực tế về địa lý lại làm phức tạp bất kỳ sự đồng thuận nào giữa 27 quốc gia với các ưu tiên kinh tế và chính trị rất khác nhau.

Các quốc gia ở phía tây và nam của Liên Âu, những nước phần nào được bảo vệ, tránh khỏi sự xâm lược của Nga do khoảng cách xa, nhanh chóng nhắc nhở những kẻ hiếu chiến rằng Nga là một phần rất lớn trong khu vực rộng lớn hơn của châu Âu. Do đó, việc “phớt lờ” Nga không chỉ cực kỳ khó khăn mà còn có thể không hiệu quả. Một khi chiến tranh kết thúc, các nền kinh tế châu Âu sẽ muốn thiết lập lại quan hệ với Nga. Điều này không chỉ có lợi cho các quốc gia này mà còn có thể chứng tỏ giá trị của mình trong cuộc chiến tuyên truyền hậu xung đột, nhằm thuyết phục những người Nga về những lợi ích của các giá trị châu Âu.

Về mặt chiến lược, hầu hết các chính khách nghiêm túc, đều đồng ý rằng bất kỳ kế hoạch an ninh nào của châu Âu thời hậu chiến sẽ cần phải có sự tham gia của Nga và tốt hơn hết là Matxcơva nên chủ động tham gia và làm việc với các nước láng giềng châu Âu.

Còn ở phía bên kia của châu Âu, những quốc gia như Ba Lan, Estonia, Litva và Latvia đã phải chịu đựng khá nhiều láng giềng Nga, chế độ độc tài áp bức của Liên Xô và gần đây là mối đe dọa từ điện Kremlin của Putin.

Đây là những yếu tố cạnh tranh khiến việc xử lý tổng thống Vladimir Putin và Nga trở nên phức tạp. Liệu Liên Hiệp Châu Âu sẽ làm việc với Putin nếu ông vẫn nắm quyền sau chiến tranh ? Nếu không, chế độ theo sau, phải khác với chế độ của Putin như thế nào để thỏa mãn khối 27 nước? Điều gì sẽ cần được đưa vào một hiệp ước (nếu có) để bảo đảm với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga sẽ không gây ra thêm xung đột? Điều gì mà Liên Âu có thể sẵn sàng nhượng bộ để tạo ra một nền hòa bình? Trong tất cả những điều này, điều đáng nhớ là Ukraina hiện là ứng cử viên cho tư cách thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Tất cả những câu hỏi lớn này gợi ra những câu hỏi nhỏ hơn, bao gồm những gì nên làm trong cuộc xung đột về thị thực. Chiến tranh càng kéo dài, khi các lựa chọn trừng phạt và trả đũa của phương Tây ngày càng trở nên hạn chế, những câu hỏi này sẽ càng xuất hiện nhiều hơn.

Thực tế khó khăn là những câu hỏi nhỏ hơn này, tự gây phức tạp, và phải được cân bằng với bất kỳ trường hợp tốt nhất nào với kết quả lâu dài của thời kỳ ảm đạm này. Sự thật rõ ràng đó là có một điều sẽ không bao giờ thay đổi được: Châu Âu không thể đơn giản phớt lờ Nga đi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký