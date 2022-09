QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Đức tăng cường hiện diện trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương. Lãnh đạo Quân đội Đức, tướng Eberhard Zorn, hôm 31/08/2022 cho biết Berlin dự trù điều tàu chiến và mở rộng các chương trình tập trận chung với các đối tác đồng minh trong khu vực nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự càng lúc càng “mạnh” của Trung Quốc. Chính phủ Đức dự trù điều quân sang tham gia thao dượt chung với quân đội Úc vào năm tới. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách của Đức, đối tác vốn kín tiếng trước những tham vọng về quân sự của Bắc Kinh. Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn của Đức.

(AFP) - Nhà đối lập Cam Bốt bị xét xử ở Pháp vì tội vu khống. Nhà đối lập Cam Bốt Sam Rainsy, xin tị nạn ở Pháp từ năm 2015, bị đưa ra toà xét xử hôm nay, 01/09/2022. Ông Rainsy là đồng sáng lập viên đảng Cứu nguy Dân tộc, đảng đối lập chính. Ông bị đưa ra tòa vì thủ tướng Hun Sen đệ đơn cáo buộc ông tội vu khống. Năm 2019, ông Rainy đã viết một bài đăng trên Facebook, tố cáo Hun Sen đứng đằng sau cái chết của giám đốc cảnh sát quốc gia Cam Bốt Hok Lundy.

(AFP) - Pháp đưa ra đường lối ngoại giao mới. Tại hội nghị thường niên với các đại sứ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 01/09/2022, trình bày đường lối ngoại giao của Pháp trong bối cảnh tình hình quốc tế căng thẳng, đặc biệt do chiến tranh Ukraina. Ngoài việc khẳng định lại các chính sách ngoại giao của Pháp trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương hay Liên Hiệp Châu Âu, Macron cũng trấn an các nhà ngoại giao về những cải cách nội bộ gần đây. Theo kế hoạch cải tổ, Pháp dự trù từ nay đến 2023 loại bỏ hai đoàn ngoại giao lâu đời của Pháp và thành lập một đoàn ngoại giao mới.

(AFP) - Công nghệ quốc phòng của Pháp đóng một vai trò trọng yếu, giúp Canberra hiện đại hóa quân đội. Phó thủ tướng Úc, kiêm bộ trưởng Quốc Phòng, Richard Marles tuyên bố như trên vào sáng 01/09/2022, gần đúng một năm sau khi Úc quyết định hủy hợp đồng mua tàu ngầm Baracuda của Pháp. Richard Marles tiếp tục nỗ lực sưởi ấm quan hệ với Pháp, một đối tác quan trọng trong khu vực Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc Phòng Úc đang công du ba nước châu Âu gồm Đức, Anh và Pháp.

(AFP) - Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF hỗ trợ Sri Lanka 2,9 tỷ đô la. Hội đồng quản trị của định chế tài chính quốc tế này cho biết thoả thuận có thể được phê chuẩn hôm nay, 01/09/2022. Khoản tiền này giúp cho đất nước 22 triệu dân có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nhất từ hơn 40 năm qua. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng nhắc lại rằng tất cả hỗ trợ tài chính đều cần phải đáp ứng được điều kiện tái cơ cấu khoản vay.

(AFP) - Trung Quốc : 20 triệu dân Thành Đô bị phong tỏa để chống Covid. Thành Đô là một trong những thành phố lớn nhất tại Hoa Lục. Lệnh phong tỏa vừa được ban hành vào hôm nay 01/09/2022 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 6 giờ tối, giờ địa phương. Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid sau khi phát hiện 157 ca dương tính với virus corona. Toàn bộ 20 triệu dân cư ở Thành Đô được lệnh đi xét nghiệm.

(AFP) - 12 triệu học sinh Pháp tựu trường. Lần đầu tiền từ khi dịch Covid-19 bùng phát, học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 không bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Pháp đang phải đối mặt với hiện tượng thiếu thầy cô giáo. Theo bộ Giáo Dục, trong mùa khai giảng năm nay, trên toàn quốc thiếu ít nhất khoảng 4.000 giáo viên. Lương thấp là một trong những lý do chính khiến các thầy cô giáo nản lòng.

(AFP) - WHO : Hơn 50 000 ca nhiễm đậu mùa khỉ được ghi nhận trên toàn thế giới. Đây là con số được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát đến ngày 31/08/2022. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết bệnh đậu mùa khỉ lây lan rộng ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, chủ yếu ở những người đồng tính nam. Để đối phó với dịch bệnh, WHO khuyến nghị tiêm vac-xin, xác định sớm các trường hợp nhiễm để có biện pháp phòng ngừa. Tổ chức này cho biết cần phải tránh chỉ trích cộng đồng người đồng tính, khiến họ lo sợ và giấu bệnh, làm cho đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký