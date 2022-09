QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Phóng viên RFI phản đối tổng thống Pháp Macron. Các phóng viên của tập đoàn truyền thông đối ngoại của Pháp France Medias Monde, mà đài RFI là một thành viên, hôm 02/09/2022, đã ra các thông cáo phản đối những tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vì theo họ, ông Macron xem các kênh truyền thông này là “loa phát thanh”của nhà nước. Hôm 01/09, phát biểu tại hội nghị các đại sứ Pháp ở điện Elysée, tổng thống Macron đã kêu gọi sử dụng France Medias Monde làm công cụ chống lại các kênh tuyên truyền của Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo, công đoàn của nhà báo SDJ của kênh truyền hình France 24 tuyên bố France Medias Monde là một cơ quan truyền thông công, chứ không là cơ quan truyền thông của chính phủ. Công đoàn SDJ của đài RFI cũng đã ra một thông cáo tương tự, khẳng định France Medias Monde không phải là “loa phóng thanh” của điện Elysée.

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ tố cáo bản án mới bất công của tập đoàn quân sự Miến Điện nhắm vào bà Aung San Suu Kyi. Antony Blinken hôm 02/09/2022 kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện, Naypyidaw phải chịu trách nhiệm căng thẳng leo thang và về việc trấn áp các nhà lãnh đạo đã được bầu lên một cách dân chủ tại Miến Điện.

(AFP) – Miến Điện thắt chặt quan hệ với Nga. Báo Global New Light of Myanmar hôm 03/09/2022 đưa tin lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing sẽ dự Diễn đàn kinh tế tổ chức tại Vladivostok. Theo chương trình nghị sự ông sẽ tiếp xúc với nhiều quan chức Nga. Nga do xâm lược Ukraina và Miến Điện từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự cùng đang bị phương Tây cô lập về ngoại giao. Diễn đàn kinh tế Vladivostok 2022 mở ra từ ngày 05 đến ngày 08/09 với sự tham gia của nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản hay Kazakhstan.

(AP) – Thượng đỉnh Mỹ và các quốc đảo ở Thái Bình Dương làm đối trọng với Trung Quốc. Ngày 02/09/2022 Nhà Trắng thông báo, tổng thống Joe Biden chủ trì thượng đỉnh tại Washington trong hai ngày 28 và 29/09/2022 quy tụ lãnh đạo các quốc đảo Micronesia, quần đảo Marshall, Palau, Nauru, Kiribati, Papua New Guinea, Salomon, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Tonga và Fiji. Thông báo được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ và đồng minh lo ngại trước các hoạt động càng lúc càng dồn dập của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bắc Kinh có tham vọng đặt căn cứ quân sự tại đảo Salomon.

(AFP) – Sri Lanka: Kêu gọi đưa tổng thống Gotabaya Rajapaksa ra tòa. Sau khi trở về nước hôm 02/09/2022 sau một thời gian sống lưu vong, tổng thống bị lật đổ của Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã phải đối mặt với những lời kêu gọi của các công đoàn và các tổ chức nhân quyền đòi bắt giữ ông và đưa ông ra tòa. Rajapaksa bị cáo buộc đã điều hành đất nước một cách hỗn loạn trong khi tình hình kinh tế của Sri Lanka ngày càng tồi tệ.

(AFP) – Thêm một dấu hiệu Thụy Điển đang tiến đến gần NATO. Hôm 02/09/2022 oanh tạc cơ B-52 của Mỹ bay ngang bầu trời Stockholm trong khuôn khổ các cuộc thao diễn chung, biểu hiện sự gần gũi giữa Thụy Điển và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Quân đội Thụy Điển cho biết hai chiếc B-52 của Không Quân Hoa Kỳ đã tháp tùng chiến đấu cơ GRIPEN của Thụy Điển bay qua thủ đô Stockholm vào lúc 12 giờ 15 giờ địa phương.

(AFP) – Achentina : Hàng trăm ngàn người tuần hành phản đối vụ mưu sát phó tổng thống Cristina Kirchner. Hôm 02/09/2022 tuần hành đã diễn ra tại nhiều thành phố trong cả nước. Vụ mưu sát nữ phó tổng thống Achentina tối thứ Năm ngay trước nhà riêng của bà ở thủ đô Buenos Aires đã làm chấn động dư luận trong nước và bị quốc tế lên án. Hung thủ đã bị bắt. Fernando André Sabag Montiel, 35 tuổi, có quốc tịch Brazil, mẹ là người Achentina, cha là người Chilê, đến sống tại Achentina từ năm 1993 và từng bị bắt hồi năm 2021 vì mang vũ khí trái phép. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

(AFP) – Phim Mỹ đổ bộ lên Deauville-Pháp. 13 bộ phim tranh giải trong khuôn khổ chương trình liên hoan phim Mỹ ở Deauville- vùng Normandie mở ra từ ngày 2 đến 11/09/2022. Tám trong số này là phim của các đạo diễn trẻ. Chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn Pháp Arnaud Desplechin. Trong số các tác phẩm ra mắt khán giả Deauville, Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song là bộ phim được mong đợi nhất. Leonard Cohen là một nhà thơ, một nhạc sĩ lớn của Canada quá nổi tiếng với nhạc phẩm Hallelujah. Về phần Blonde nói về huyền thoại minh tinh màn bạc người Mỹ Marilyn Monroe của đạo diễn Andrew Dominik, phim này cũng đã được chọn để tranh giải Sư Tử Vàng của Liên hoan điện ảnh Venise năm nay.

(AFP) – Jane Fonda thông báo bị ung thư. Trên mạng Instagram hôm 02/09/2022, nữ tài tử Mỹ và cũng là một nhà hoạt động, Jane Fonda, 84 tuổi, thông báo bà đang bị ung thư, nhưng tỏ vẻ lạc quan về khả năng khỏi bệnh. Nhân dịp này, bà đã lên án những bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế ở Hoa Kỳ.

(Reuters) - Cúp bóng đá thế giới 2022 : Nước chủ nhà Qatar sẽ cho phép cổ động viên mua bia nhưng với một số điều kiện. Một số nguồn thạo tin hôm nay 03/09/2022 cho biết các cổ động viên có vé xem thi đấu sẽ được phép mua bia có nồng độ cồn trong thời gian diễn ra trận đấu, trong 3 giờ trước trận bóng và một giờ sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, giá bia bán ra hiện vẫn chưa được ấn định. Qatar vốn là quốc gia Hồi giáo kiểm soát nghiêm ngặt việc bán rượu bia, đồ uống có cồn.

