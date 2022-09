Ngoại trưởng Anh Liz Truss thắng cử chức thủ tướng trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục

ANH - CHÍNH TRỊ

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố trưa hôm nay 05/09/2022, ngoại trưởng đương nhiệm Anh Liz Truss đã đạt đa số phiếu của các đảng viên đảng Bảo thủ cầm quyền, trở thành chủ tịch đảng, và đương nhiên trở thành thủ tướng thay ông Boris Johnson.

Theo AFP, đây là kết quả không gây bất ngờ. Đương kim ngoại trưởng Anh, 47 tuổi, được 57% số phiếu so với đối thủ Rishi Sunak (43%), cựu bộ trưởng Tài Chính Anh.

Do khủng hoảng nghiêm trọng vì tác động từ chiến tranh Ukraina, giá năng lượng tăng vọt, lạm phát ở mức cao chưa từng có, thời gian qua, nhiều ngành nghề như giao thông công cộng, vận chuyển hàng hải … đã tổ chức những đợt đình công dài ngày đòi chính phủ có biện pháp giải quyết lạm pháp. Trong bối cảnh đó, tân thủ tướng Anh Liz Truss sẽ phải đương đầu với những nhiệm vụ rất khó khăn.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin giải thích về những thách thức lớn đang chờ tân thủ tướng Anh :

« Quả thực, người kế nhiệm thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ kế thừa tình trạng lạm phát ở tỉ lệ 10%, cao chưa từng có tính từ 40 năm qua.

Clare Moriarty điều hành mạng lưới trợ giúp kinh tế và pháp lý Citizens Advice và chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy. Bà kể lại : « Chúng tôi thấy có những người đã rơi vào những hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Có những người lần đầu tiên đến, họ kiếm được 40.000-50.000 bảng mỗi năm (tường đương 4.000 euro/tháng). Thường thì vào mùa hè, các đề nghị trợ giúp liên quan đến hóa đơn năng lượng có ít hơn. Nhưng tuần này thì không như vậy. Vào tháng 08, chúng tôi ghi nhận một con số cao kỷ lục người đăng ký nhận hàng cứu trợ từ các ngân hàng lương thực thực phẩm ».

Một gói viện trợ đã được công bố vào tháng 03/2022, nhưng kể từ đó lạm phát đã tăng nhanh. Giá năng lượng sẽ tăng thêm 80% vào tháng 10. Cần phải có các khoản trợ giúp khác, nhắm vào các mục tiêu cụ thể hơn và lớn hơn rất nhiều.

Bà Lalitha Try, nhà nghiên cứu tại cơ quan tư vấn Resolution Foundation giải thích : « Nếu chính phủ không can thiệp, thì trong vòng 2 năm tới, thu nhập trung bình của người dân sẽ giảm 10%, một mức cao kỷ lục. Từ nay tới năm sau, sẽ có thêm 3 triệu người nghèo tuyệt đối. Năm tới, tỉ lệ nghèo tuyệt đối ở trẻ em sẽ tăng thêm 45% so với năm ngoái ».

Theo cơ quan tư vấn này, hiện thời các biện pháp hỗ trợ, giảm thuế mà bà Liz Truss, ứng viên nhiều triển vọng nhất, hứa hẹn, sẽ không giúp đỡ được những người dễ bị tổn thương nhất. »

