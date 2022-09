QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Quần đảo Salomon : Tầu chiến nước ngoài có thể sớm cập cảng trở lại. Thủ tướng Manasseh Sogavare, hôm nay, 05/09/2022, trước Nghị Viện thông báo « quá trình xem xét lại lệnh cấm ban hành hồi tuần rồi tiến triển tốt. Lệnh cấm tạm thời này sẽ không kéo dài lâu. » Cách đây hai tuần, một tầu chiến của Mỹ và Anh đã không thể cập cảng để tiếp nhiên liệu và hậu cần. Văn phòng thủ tướng Quần đảo Salomon xác nhận là một lệnh cấm cập cảng đối với các tầu chiến nước ngoài đã được ban hành, thời gian để cập nhật mới các thủ tục nghi thức.

(Reuters) - Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện đến Nga hôm nay 05/09/2022. Đây là lần thứ 2, trong vòng chưa đầy 2 tháng, tướng Min Aung Hlaing công du Nga. Matxcơva, nhà cung ứng khí tài quân sự chính cho Miến Điện, là một trong những chính quyền đầu tiên lên tiếng ủng hộ quân đội Miến Điện sau vụ đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết Min Aung Hlaing sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông do Nga tổ chức ở Vladivostok. Các bộ trưởng và quan chức quân sự cấp cao của Miến Điện sẽ gặp những người đồng cấp Nga và “tăng cường hợp tác hữu nghị”.

(AFP) – Nhà chức trách Trung Quốc đã phê duyệt vac-xin ngừa Covid dạng hít. Đây là loại vac-xin ngừa Covid dạng hít đầu tiên trên thế giới. Nhà sản xuất có trụ sở tại Thiên Tân, miền Bắc, hôm nay 05/09/2022 cho biết vac-xin CanSino Biologics, sẽ được sử dụng như liều vac-xin tăng cường khẩn cấp. Không cần tiêm và dễ bảo quản hơn, vac-xin sẽ được xịt vào mũi. Các nhà khoa học từ một nước trên thế giới, như Cuba, Canada và Mỹ đều đang nghiên cứu vac-xin xịt vào mũi.

(Le Monde) – Gần 300 ngàn tấn lương thực đã rời cảng Ukraina. Ngành xuất khẩu nông sản Ukraina, bị đình trệ vì chiến tranh đã hoạt động trở lại kể từ ngày đạt được một thỏa thuận giữa các bên tham chiến nhằm tránh xảy ra khan hiếm lương thực. Chính quyền Kiev hôm qua, 04/09/2022, cho biết 13 tầu chở gần 300 ngàn tấn nông sản đã rời các cảng của Ukraina để đến 8 quốc gia khác.

(AFP) – Chiến tranh Ukraina : Tại Kherson, chính quyền thân Nga ngưng chuẩn bị trưng cầu dân ý. Chính quyền do Nga lập nên, hiện đang kiểm soát vùng Kherson, miền nam Ukraina, hôm nay 05/09/2022 thông báo ngưng công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vùng lãnh thổ này của Ukraina vào Nga. Kirill Stremoussov, người đứng đầu chính quyền do Nga lập nên ở Kherson tuyên bố trên kênh truyền hình Nhà nước Nga : « Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu, chúng tôi muốn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thật sớm, nhưng do những sự kiện đang diễn ra, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tạm ngưng ».

(AFP) - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu tổng thống Dmitri Medvedev tố cáo Đức tiến hành « chiến tranh hỗn hợp » chống Nga. Trên Telegram, cựu tổng thống Nga Dmitri Medvedev chỉ trích Đức vừa áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga, vừa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, tức là Đức hành xử như « một kẻ thù của nước Nga ». Theo phát biểu hôm 04/09/2022 của Medvedev, chính thái độ « phi bạn hữu » đó của Berlin là lý do khiến Matxcơva ngưng cấp khí đốt cho Đức.

(AFP) - Iran dự tính mua chiến đấu cơ Sukhoï Su-35 của Nga. Từ vài năm nay, Teheran và Matxcơva thảo luận về việc Nga giao Su-30 cho Iran, nhưng bị Mỹ phản đối. Tối Chủ Nhật 04/09/2022, chỉ huy không quân Iran hy vọng sẽ được nhận Su-35 thế hệ 4++ của Nga, chứ việc mua Su-30 không còn nằm trong chương trình. Cho đến nay, Mỹ vẫn dọa trừng phạt nghiêm khắc bất cứ nước nào giao thương với các lực lượng Iran, nhất là Vệ Binh Cách Mạng, vốn bị Washington xếp vào danh sách « các tổ chức khủng bố ».

(AFP) - Canada : Hàng loạt vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương. Loạt vụ tấn công xảy ra vào Chủ Nhật 04/09/2022 tại hai địa phương hẻo lánh ở tỉnh Saskatchewan. Các nạn nhân chủ yếu thuộc cộng đồng thổ dân. Hai kẻ bị tình nghi tên là Damien Sanderson, 30 tuổi, và Myles Sanderson, 31 tuổi hiện vẫn đang lẩn trốn. Lực lượng cảnh sát Canada đã được triển khai ở mức tối đa để lùng bắt hai người này.

