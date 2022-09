Ukraina : Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế chuẩn bị công bố báo cáo về Zaporijjia

UKRAINA - HẠT NHÂN

Trên nguyên tắc, vào hôm nay, 06/09/2022, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA/AIEA) công bố bản báo cáo về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia của Ukraina, hiện đang bị quân đội Nga chiếm đóng.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong một tin nhắn Twitter vào tối hôm qua, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế cho biết là tổng giám đốc AIEA, Rafael Grossi, sẽ ra bản báo cáo về “tình hình an toàn, an ninh và các đảm bảo tại Ukraina, đặc biệt là những ghi nhận của ông nhân chuyến thị sát vừa qua tại Zaporijjia”. Thông báo cho biết thêm là tổng giám đốc AIEA sẽ báo cáo với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về chuyến công tác của ông.

Báo cáo của AIEA rất được mong đợi. Trong bối cảnh cả hai bên Nga và Ukraina liên tục tố cáo lẫn nhau về các vụ pháo kich gây nguy hiểm cho nhà máy, mọi người rất muốn biết quan điểm của cơ quan quốc tế. Phát biểu vào hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng là báo cáo của AIEA sẽ “khách quan”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cũng đã thảo luận qua điện thoại với đồng nhiệm Ukraina về nhà máy Zaporijjia.

Tình hình tại nhà máy này vẫn rất căng thẳng. Vào hôm qua, lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn vận hành đã cắt đứt kết nối với mạng lưới điện. Trong một thông cáo, cơ quan AIEA giải thích là đường kết nối với một nhà máy nhiệt điện gần đó, "đã bị cố tình ngắt đi để dập tăt một vụ hỏa hoạn”. Riêng lò phản ứng không bị hư hại.

Các mối quan ngại về an toàn của nhà máy Zaporijjia lại càng gia tăng vào lúc các lực lượng Ukraina tiến hành các cuộc phản công ở phía nam và phía đông. Hôm qua, Ukraina đã khoe chiến thắng khi cho công bố hình ảnh binh sĩ của mình giương cao quốc kỳ trên thị trấn Vysokopyllya ở tỉnh Kherson vừa chiếm lại được từ lực lượng chiếm đóng Nga.

Nga tiếp tục cho là Ukraina đã bị thảm bại trong các cuộc tấn công, nhưng trong một thông báo hiếm hoi về cuộc phản công của Ukraina, hãng thông tấn TASS hôm 05/09, dẫn lời một quan chức do Matxcơva bố trí tại khu vực Kherson, cho biết kế hoạch trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga đã bị hoãn do tình hình an ninh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký