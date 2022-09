QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Động đất ở Trung Quốc: Số người thiệt mạng lên đến 74 người. Trận động đất 6,6 độ Richter ở huyện Lô Định (Luding), tỉnh Tứ Xuyên hôm 05/09/2022 còn khiến hơn 21.000 người phải sơ tán đến những nơi tạm trú. Đến ngày 07/09, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách đến những ngôi làng hẻo lánh bị nạn để giúp người dân và tìm kiếm người có thể còn sống sót. Vẫn còn vài chục người còn bị kẹt hoặc mất tích.

(Reuters) - Nga lại hỗ trợ ngành hàng không. Nhật báo RBC ngày 06/09/2022 trích một nguồn tin chính phủ Nga cho biết khoản viện trợ khẩn cấp 50,6 tỉ rúp (843,9 triệu euro) sẽ được cấp cho các hãng hàng không Nga đang chịu hậu quả từ cuộc chiến Ukraina và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Khoản tiền này bổ sung cho kế hoạch 100 tỉ rúp đã được triển khai trước đó và sẽ hết hạn vào tháng 10. Bộ Giao Thông Nga từ chối bình luận thông tin trên.

(NHK) - Tin tặc thân Nga tấn công nhiều trang web của chính phủ Nhật Bản. Theo NHK ngày 07/09/2022, nhóm tin tặc mang tên Killnet đã tiến hành cuộc tấn công kiểu DDoS, bằng cách gửi một lượng lớn dữ liệu để làm bão hòa và không thể truy cập được một trang web. Chiều 06/09, nhiều trang web đã bị rối loạn, trong đó có cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin hành chính của chính phủ Nhật. Trên mang xã hội, nhóm tin tặc Killnet, thân chính phủ Nga, đã nhận là tác giả vụ tấn công.

(AFP) - Mỹ : Tư pháp New York trao trả cho Ý 58 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Theo thông cáo ngày 06/09/2022 của ông Fabrizio Di Michele, lãnh sự Ý tại New York và Alvin Bragg, thẩm phán bang New York tại quận Manhattan, nhiều tác phẩm có từ thời La Mã cổ đại và bị buôn lậu đến tận Mỹ và 31 tác phẩm trong số này nằm trong Bảo Tàng Mỹ Thuật Metropolitain (Met) nổi tiếng. Tổng trị giá số tác phẩm này lên đến « gần 19 triệu đô la ».

(AFP) - 26% diện tích rừng Amazon bị phá hủy và không thể phục hồi. Lý do chính là do nạn phá rừng, buôn bán ma túy và rừng nhiễm độc. Trong cuộc họp ngày 06/09/2022 tại Lima (Peru), lãnh đạo của các bộ tộc coi đây là « báo động đỏ » và « nếu không làm gì bây giờ, chúng ta sẽ không đạt được các mục tiêu phát triển đề ra cho năm 2030, cũng như các mục tiêu của các thỏa thuận lớn đạt được trong hội nghị COP ở Glasgow ». Ngoài ra, 74% diện tích rừng còn lại cần phải được bảo vệ ngay lập tức.

(AFP) - Canada vẫn truy tìm nghi phạm thứ hai của vụ giết người. Ngày 06/09/2022, cảnh sát yêu cầu người dân « thận trọng » với Myles Sanderson, 32 tuổi, nghi phạm vụ giết người bằng dao hôm Chủ Nhật 04/09 khiến 10 người chết, vì người này « có vũ khí và nguy hiểm ». Phạm vi tìm kiếm cũng « được mở rộng ra khắp tỉnh » Saskatchewan. Trước đó, xác của nghi phạm Damien Sanderson, 31 tuổi, được tìm thấy ở khu vực James Smith Cree Nation. Động cơ gây án vẫn chưa được làm sáng tỏ.

(Truyền thông Việt Nam) - Cháy quán Karaoke tại Bình Dương, ít nhất 23 người chết. Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày hôm qua, 06/09/2022, tại quán Karaoke An Phú, một tòa nhà 4 tầng, tại thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. Truyền thông Việt Nam cho biết, vụ hỏa hoạn đã được lực lượng cứu hỏa không chế một giờ sau khi phát hiện, nhưng thiệt hại nhân mạng rất lớn. Trong khi đó hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Mai Hùng Dũng, phó chủ tịch tỉnh Bình Dương nói : « Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm các nạn nhân, hiện giờ đã có 23 người chết và 11 người bị thương ».

(AFP) - 5 người Hồng Kông nhận án tù vì sách cho trẻ em. Hôm nay, 07/09/2022, một tòa án tại Hồng Kông đã kết tội phản loạn đối với 5 người vì đã xuất bản các cuốn sách cho trẻ em. Các cuốn sách đó có nội dung mô tả những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông như là những con cừu, đoàn kết bảo vệ khu làng của chúng trước sự tấn công của bầy sói. Cả 5 bị cáo, đều là thành viên một nghiệp đoàn ở thành phố, đã bị buộc tội « mưu phản qua việc in, xuất bản, bán, phân phát, trưng bày và tái bản các ấn bản phẩm mang tính chất xúi giục phản loạn ».

(AFP) - Các nghị sĩ Pháp thăm Đài Loan. Sau chuyến thăm Đài Bắc của bà chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Nancy Pelosi làm náo động khu vực eo biển Đài Loan, hôm nay, 07/09/2022, một đoàn nghị sĩ Pháp gồm 5 người do thượng nghị sĩ Cyril Pellavat dẫn đầu, cũng đã tới thăm hòn đảo. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 lần các nghị sĩ Pháp tới Đài Loan. Đây là đoàn chính khách quan trọng nhất của châu Âu. Sau chuyến thăm Đài Loan hôm 01/8 của chủ tịch hạ Viện Mỹ, Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ, tổ chức tập trận quy mô lớn xung quanh hòn đảo trong gần một tuần.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký