(AFP) - Anh Quốc : Sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II đáng lo ngại. Các bác sĩ khuyến nghị bà tiếp tục « được theo dõi y tế ». Thủ tướng Liz Truss, chỉ 2 ngày sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm, hôm nay 08/09/2022 tuyên bố cả nước « lo ngại » trước những thông tin về sức khỏe Nữ hoàng, năm nay đã 96 tuổi. Theo thông báo hôm nay của điện Buckingham, cả Hoàng thái tử Charles và thái tử William đều đến điện Balmoral, Scotland, nơi nữ hoàng đang tĩnh dưỡng. Từ sau khi phải lưu lại trong bệnh viện cả đêm cách nay gần 1 năm, Nữ hoàng Anh rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

(AP) - Albani đoạn giao với Teheran, trục xuất toàn bộ nhân viên đại sứ quán Iran. Suốt từ đêm hôm qua cho đến hôm nay 08/09/2022, các nhà ngoại giao Iran tại Tirana, thủ đô Albani, đã thu dọn đồ đạc sau khi nhận được lệnh rời khỏi quốc gia vùng Balkan này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trước đó, chính quyền Tirana đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi xác định quốc gia Hồi Giáo là thủ phạm một cuộc tấn công mạng trên quy mô rộng lớn nhắm vào Albani. Đây là lần đầu tiên một quốc gia đoạn giao với một nước khác vì một cuộc tấn công mạng.

(Reuters) - Thụy Sĩ triệu mời đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về nhân quyền. Bộ Ngoại Giao Thụy Sĩ hôm nay, 08/09/2022, cho biết đã triệu mời đại sứ Trung Quốc lên để bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở vùng Tân Cương. Để giải thích quyết định của mình, chính quyền Bern trích dẫn báo cáo tuần trước của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet khẳng định « việc giam giữ tùy tiện và phân biệt đối xử » của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi Giáo khác ở Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống nhân loại.

(Reuters) - Ba nước Baltic đạt thỏa thuận cấm người Nga nhập cảnh. Hôm qua, 07/09/2022, ngoại trưởng Litva, Latvia và Estonia thông báo muộn nhất là đến giữa tháng 9 sẽ áp dụng lệnh cấm mà 3 nước vừa thông qua. Kể từ nay, công dân Nga chỉ được nhập cảnh ba nước vùng Baltic trong những trường hợp đặc biệt: lý do nhân đạo và đoàn tụ gia đình, lái xe vận chuyển đường dài và các nhà ngoại giao. Trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Litva lu ý trong những tuần và những tháng qua, số công dân Nga đến với visa Schengen đã tăng mạnh và đặt ra vấn đề về an ninh quốc gia, đạo đức và chính trị, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

(AFP) - GDP quý 3/2022 của Pháp có thể tăng 0,3% so với quý 2. Theo dự báo mà Ngân hàng trung ương Pháp đưa ra vào hôm nay 08/09/2022, về tổng thể, nền kinh tế Pháp vẫn trụ được. Tỉ lệ tăng trưởng mà Ngân hàng trung ương Pháp dự báo như vậy cao hơn so với tỉ lệ 0,2% mà Cơ quan thống kê quốc gia INSEE công bố trước đó một ngày. Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp, Olivier Garnier, khẳng định nền kinh tế Pháp tháng 8 hoạt động tốt hơn một chút so với dự báo ban đầu, bất chấp tác động của khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

(Reuters) - Belarus tập trận sát biên giới với Ba Lan. Bộ Quốc Phòng nước này hôm 08/09/2022 thông báo chiến dịch kéo dài từ ngày 8 đến14/09/2022 tại thành phố Brest, sát biên giới Ba Lan. Nội dung các bài tập là « giải phóng » những vùng đất bị kẻ thù xâm chiếm và giành lại quyền kiểm soát các vùng biên giới. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Minsk bị chỉ trích tiếp tay với Nga xâm chiếm Ukraina.

(Reuters) - Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu BCE mạnh tay tăng lãi suất chỉ đạo để chống lạm phát. Ngày 08/09/2022, BCE thông báo tăng 0,75 % lãi suất chỉ đạo. Quyết định được xem là « mạnh tay » này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro sa sút, lạm phát tăng cao. Giới phân tích lo ngại việc tăng lãi suất chỉ đạo tác hại đến tỷ lệ tăng trưởng của khu vực đồng euro.

(AFP) - NATO mất trộm tài liệu mật. Báo Diario de Noticias của Bồ Đào Nha hôm nay 08/09/2022 cho biết hàng trăm tài liệu mật NATO gửi cho chính quyền Lisboa đang được rao bán trên mạng. Đây là hậu quả từ vụ bộ tổng tham mưu quân đội Bồ Đào Nha bị tin tặc tấn công. Vụ tấn công này chỉ mới được tình báo Mỹ phát hiện vào tháng 8/2022.

(AFP) - Seoul đề nghị đàm phán với Bình Nhưỡng nối lại các chương trình đoàn tụ gia đình cho người dân hai nước Triều Tiên. Đó là những gia đình bị ly tán từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc Kwon Young-se hôm 08/09/2022 cho biết đối thoại sẽ diễn ra theo tinh thần « cởi mở » và phía Seoul sẽ lắng nghe một số « nguyện vọng » của Bình Nhưỡng. Hiện có khoảng 40.000 người ở hai nước Triều Tiên vẫn mong chờ được gặp lại thân nhân sau hơn 60 năm ly tán.

(AFP) - Doanh số của tập đoàn sản xuất chip bán đẫn Đài Loan TSMC tăng kỷ lục. TSMC ngày 08/09/2022 cho biết chỉ riêng trong tháng 8/2022 doanh thu của tập đoàn đã vượt ngưỡng 200 tỷ đô la, tăng 60 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng trong tám tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn Đài Loan này đạt 1400 tỷ đô la.

(Reuters) - Đài Bắc gửi một quan chức đến Tokyo dự tang lễ cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bộ ngoại giao hôm 08/09/2022 thông báo phó tổng thống Lại Thanh Đức (Wiliam Lai) sẽ đại diện cho chính phủ Đài Loan dự tang lễ cố thủ tướng Nhật Bản, mà sinh thời đã đóng góp rất nhiều cho việc thắt chặt quan hệ giữa Tokyo với Đài Bắc. Ba cựu thủ tướng Úc, phó tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến dự lễ quốc tang cho ông Abe vào ngày 27/09/2022. Thủ tướng Abe đã bị sát hại hôm 08/07/2022.

(AFP) - Mỹ : Cựu tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama trở lại Nhà Trắng dự lễ công bố tranh chân dung của họ. Ngày 07/09/2022, tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã mời người tiền nhiệm đến dự lễ công bố tranh chân dung của họ. Đây là nghi lễ truyền thống tại Nhà Trắng, nhưng Donald Trump đã không thực hiện. Phải đợi đến thời tổng thống Biden thì nghi lễ dành cho ông bà Obama mới diễn ra. Thứ Ba 06/08, khi được hỏi về khả năng tổ chức nghi lễ công bố tranh chân dung dành cho Donald Trump, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã không trả lời.

(AFP) - Ý, Ukraina, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út xin đăng cai Triển Lãm Toàn Cầu 2030. Hôm thứ Tư 07/09/2022, Cơ quan Triển lãm Quốc tế thông báo sẽ họp vào ngày 21/10 để thảo luận về các dự án và về việc tổ chức các cuộc điều tra từ tháng 01 đến tháng 03/2023. 170 nước thành viên Cơ quan Triển lãm Quốc tế sẽ bỏ phiếu trong cuộc họp toàn thể lần thứ 173, dự kiến vào tháng 11/2023. Gần đây nhất, vào tháng 09/2021, Triển Lãm Toàn Cầu được tổ chức tại Dubai, thu hút 24 triệu khách. Triển Lãm Toàn Cầu 2025 được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.

