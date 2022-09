ẤN ĐỘ - NHẬT BẢN

Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh, tập trận chung nhiều hơn

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và bộ trưởng bộ Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 08/09/2022. AP - Rodrigo Reyes Marin

Trọng Nghĩa 3 phút

Trong khuôn khổ cuộc đối thoại an ninh 2+2, giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước Nhật Bản và Ấn Độ mở ra hôm nay, 08/09/2022 tại Tokyo, ngoại trưởng Nhật xác nhận hai nước “ngày càng có nhu cầu” tăng cường hợp tác an ninh. Một cách cụ thể, Tokyo và New Delhi nhất trí gia tăng các cuộc tập trận chung giữa quân đội hai bên.