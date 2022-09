Ứng dụng Fantrippers đưa khách đi thăm các nơi quay phim nổi tiếng

DU LỊCH - ĐIỆN ẢNH

Chiếc cầu thang lớn của trường phù thủy Hogwarts trong phim Harry Potter thật ra là trường đại học Anh Oxford, cây cầu Varda nơi điệp viên James Bond bị bắn ngã xuống sông trong bộ phim ''Skyfall'' nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thần tượng Anita Ekberg tắm đêm trong ''La Dolce Vita'' được Fellini quay tại đài phun nước Trevi ở thủ đô Roma. Hầu hết các điểm quay này đều được ghi rõ trên ứng dụng Fantrippers.

Ban đầu được phát hành dưới dạng bản đồ và sách hướng dẫn, Fantrippers từ hơn một thập niên nay chủ yếu liệt kê tất cả các địa điểm quay phim nổi tiếng và như vậy tạo cơ hội cho giới hâm mộ đi theo vết chân các nhân vật mà họ yêu thích (gọi là fanspot) qua phim ảnh, video ca nhạc, truyện tranh hay tiểu thuyết. Dựa theo mô hình này, sách hướng dẫn Fantrippers giờ đây trở thành một ứng dụng. Phiên bản dành cho Luân Đôn đưa du khách cùng với Peter Parker khám phá thủ đô nước Anh trong phần cuối bộ phim ''Spider-Man : Far from Home'' (Người Nhện xa nhà) có quay cảnh Spider-Man đấu với Mysterio tại chiếc Cầu tháp Luân Đôn. Thế nhưng, Tower Bridge không chỉ xuất hiện trong phim Người Nhện mà còn được nhắc tới trong các quyển tiểu thuyết của đại văn hào Charles Dickens và nhất là Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle.

Theo dấu chân Người Nhện hay thám tử Sherlock Holmes

Thời đại của các mạng xã hội cũng như của các bộ phim nhiều tập chiếu trên các nền tảng trực tuyến đã cho ra đời một trào lưu du lịch mới : khách tham quan kết hợp việc đi xem các thắng cảnh cũng như các địa điểm quay phim, các diễn viên điện ảnh mà họ yêu thích. Khu phố cổ La Valette trên đảo Malta cũng như kinh thành Dubrovnik ở Crotia nguy nga lộng lẫy trong 8 mùa phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Khu phố La Tinh lại gắn liền với hai mùa phim ''Emily in Paris''. Lâu đài Chantilly nổi bật trong phim lẻ ''The Gray Man'' (Đặc vụ vô hình).

Tuy nhiên, theo ứng dụng Fantrippers, nếu bạn rất thích loạt phim ''Casa de Papel'' (''La Maison de Papier'' tựa đề tiếng Pháp ở Canada và ''Phi vụ triệu đô'' trong tiếng Việt) thì bạn nên ghé chụp hình quần thể kiến trúc Nuevos Ministerios ở Madrid. Mặt tiền của trụ sở Bộ Giao Thông được dùng để quay toàn cảnh vụ đánh cướp Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha. Thật ra các cảnh quay ở bên trong đều được tái tạo ngay tại phim trường, do ngân hàng nhà nước cũng như các cơ quan công quyền Tây Ban Nha đều không mở cửa tiếp đón các đoàn làm phim. Chỉ có các màn ngoại cảnh và phần quay mặt tiền mới là cảnh thật.

Sau các thành phố Bắc Mỹ như New York, Miami, San Francisco, Toronto, các đô thị lớn châu Âu như Luân Đôn, Paris, Roma, Barcelona, Praha hay Budapest, ứng dụng Fantrippers giờ đây được mở rộng sang các vùng miền hay tỉnh thành ít nổi tiếng hơn so với các khu thành thị. Tại Pháp, với sự tài trợ của vùng Nouvelle-Aquitaine, giám đốc Anthony Thibault cũng là người đồng sáng lập ứng dụng đã cùng với một nhóm chuyên gia về văn hóa đại chúng (pop culture) liệt kê ra khoảng 500 địa điểm trong cả hai vùng Poitou-Charente và Haute Vienne, từng được chọn làm nơi quay phim.

Phiên bản mở rộng từ đô thị lớn tới các vùng tỉnh lẻ

Các thành phố như Poitiers, Rochefort hay La Rochelle từng được thu vào ống kính của nhiều nhà đạo diễn. Chẳng hạn như thành phố Rochefort đã khánh thành bức tượng cao hơn ba thước tại quảng trường lớn nhằm kỷ niệm bộ phim ''Les Demoiselles de Rochefort'' của đạo diễn Jacques Demy. Còn Poitiers nổi tiếng vì đạo diễn Luc Besson đã dựng cảnh quay phim ''Jeanne D'Arc'' ngay tại Cung điện các bá tước Aquitaine (Palais des Comtes d'Aquitaine) trong một thời gian dài là Tòa án của thành phố Poitiers.

Gần đây hơn nữa, nhà thờ cổ kính Saint-Pierre tại Poitiers được đưa vào trong loạt phim Carmen Sandiego của Netflix. Nhiều đoàn làm phim khi làm phim lịch sử hay cổ trang, thường chọn các vùng miền có nhiều di tích thắng cảnh nhưng vẫn ở ngoài các vùng đô thị. Một sự chọn lựa có tính toán, vì chi phí làm phim ở các vùng nông thôn, tỉnh lẻ vẫn bớt tốn kém hơn so với các thành phố lớn. Trường hợp gần đây nhất là phiên bản điện ảnh mới của ''Les Trois Mousquetaires'' Ba chàng lính ngự lâm (2 tập) được quay tại thành phố Chartres.

Trong cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp, ứng dụng Fantrippers hiện có hơn 1.200 địa điểm trên thế giới mà người hâm mộ có thể ghé thăm. Thành phố New York có tới hàng trăm ''fanspot'' nổi tiếng. Nếu như khách mê xem phim ''Taxi Driver'' của Martin Scorsese vẫn không quên cảnh quay tại góc phố 46th Street với đại lộ 8th Avenue, mà hiện giờ là khách sạn Riu Plaza Times Square, thì trong tâm trí người hâm mộ, một trong những thước phim kinh điển nhất của điện ảnh thế giới vẫn là cảnh quay thần tượng tóc vàng Marylin Monroe bị tốc váy trên đại lộ Lexington trước tòa nhà số 586 ở trung tâm thành phố Manhattan, New York.

New York hay Paris đều lý tưởng để quay phim tình cảm

Nhắc tới phim tình cảm, Paris luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhà làm phim Hollywood, xưa cũng như nay. Bộ phim ''Charade'' (1963) với cặp tài tử lẫy lừng là Audrey Hepburn và Cary Grant đã góp phần tạo nên huyền thoại về Paris như ''thủ đô tình yêu'' trên màn ảnh lớn. Đôi tình nhân đi dạo trên bến Quai de Montebello, tả ngạn sông Seine. Địa điểm này nằm đối diện với nhà thờ Đức Bà Paris ở phía bên kia bờ sông, cách khoảng 100 thước tiệm sách Anh ngữ Shakespeare & Company, cùng thường được đưa rất nhiều lần vào phim ảnh.

Giới hâm mộ cũng thường đến chụp hình Cầu Tình yêu, gọi nôm na là như vậy nhưng thật ra cầu có tên tiếng Pháp là ''Pont des Arts'' (Cầu Nghệ thuật). Đây là nơi quay cảnh Mister Big và Carrie Bradshaw hôn nhau say đắm trong loạt phim truyền hình ''Sex and the City''. Cầu Nghệ thuật ''Pont des Arts'' được gọi là Cầu Tình yêu do trong nhiều năm các cặp tình nhân thường đến nơi này để gắn ổ khóa tình yêu. Ngay cả khi trào lưu này đã dừng lại, các ổ khóa cũng đã bị tháo bỏ, nhưng chiếc cầu vẫn là một trong những nơi yêu thích được các fan ghé thăm theo dấu chân của những diễn viên nổi tiếng.

Một trong điểm du lịch nổi tiếng khác của Paris là quảng trường Concorde. Trong phim ''Devil wears Prada'' đa số các cảnh quay đều diễn ra ở Manhattan New York, nhưng phần cuối được quay ở Paris. Ngôi sao điện ảnh Meryl Streep trong vai ''bà chằn'' Miranda, đi tới đâu là nhân viên phải khiếp đảm hồn vía tới nấy. Trong phim, Miranda (Meryl Streep) đến Pháp với cô nhân viên phụ tá Andy (do Anne Hathaway thủ vai) để dự Tuần lễ thời trang ''Fashion Week Paris''. Chính tại quảng trường Concorde, Andy đã quyết định bỏ ngành thời trang để theo đuổi ngành báo chí. Cô gái đã ném chiếc điện thoại di động xuống đài phun nước trên quảng trường Concorde ngay giữa lòng thủ đô Paris. Điều đó không làm cho ''bà chằn'' Miranda nổi cơn thịnh nộ kinh hoàng, mà lại làm nảy sinh trong ánh mắt của bà khi gặp lại Andy một chút cảm thông tình người. Đâu đó ứng dụng Fantrippers tạo cơ hội cho người yêu nghệ thuật thứ 7 ôn lại những cảnh ''khó quên'', vì các thước phim ấy đã đi vào lòng người hâm mộ từ lúc nào không hay.

