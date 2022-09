QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Les Echos) – Tặng không cho Trái Đất 3 tỷ đô la. Trên trang Internet của Pantagonia hôm nay, 14/09/2022, sáng lập viên thương hiệu nổi tiếng của Mỹ trong ngành may mặc, tuyên bố « Trái đất giờ đây là cổ đông duy nhất của chúng ta ». Do vậy ông chuyển toàn bộ cổ phần của hãng cho một quỹ bảo vệ môi trường và một số hiệp hội quản lý. Quyết định này loại bỏ mọi khả năng Pantagonia tham gia thị trường chứng khoán. Theo thẩm định của giới trong ngành, trị giá tập đoàn Pantagonia lên tới 3 tỷ đô la.

(AFP) – Thụy Sĩ sẽ mua chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Ngày 15/09/2022, với 128 phiếu thuận, 67 phiếu chống, Hội Đồng Quốc Gia Thụy Sĩ, tương đương với Hạ Viện, vừa thông qua một quyết định cho phép chính phủ mua 36 chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Tháng 9/2020, chính quyền Berne đã dành một ngân sách hơn 6 tỷ euro để hiện đại hóa khả năng phòng thủ. Tương tự như Anh, Hy Lạp hay Đức, Thụy Sĩ chọn ký hợp đồng với Lockheed Martin, thay vì đặt mua máy bay của châu Âu.

(AFP) – Pháp thảo luận với Ấn Độ về việc Nga xâm chiếm Ukraina. Ngoại trưởng Catherine Colonna đang viếng thăm Ấn Độ trong hai ngày 14 và 15/09/2022. Họp báo với đồng cấp Subrahmanyam Jaishankar, tại New Delhi, bà tuyên bố: « Cộng đồng quốc tế đã chứng kiến và cần ngăn chận điều đã xảy ra: một thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chà đạp các nguyên tắc của trật tự quốc tế, xâm lược một quốc gia có chủ quyền ». Tránh nêu đích danh New Delhi, ngoại trưởng Pháp ngầm chỉ trích Ấn Độ, một khách hàng quan trọng của Nga, tới nay vẫn không lên án Matxcơva xâm chiếm Ukraina.

(AFP) – Lãnh đạo WHO lạc quan về tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu. Trong cuộc họp báo tại Genève hôm 14/09/2022, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết số bệnh nhân tử vong vì Covid trong tuần qua đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Tuy chưa dám mạnh dạn tuyên bố dịch Covid đã chấm dứt, nhưng ông khẳng định « chúng ta đang gần đến đích ». Trong tuần lễ từ 29/8 đến 04/09, số ca nhiễm đã giảm 12 % so với một tuần lễ trước đó.

(AFP) – Tổng thống Pháp gọi điện chia buồn với vua Charles Đệ Tam. Điện Elysée cho biết hôm qua, 14/09/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi điện cho Vua Charles Đệ Tam, gửi lời chia buồn tới hoàng gia, đồng thời hy vọng vị tân vương Anh Quốc đạt nhiều thành công. Tổng thống Macron sẽ đến dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II tại Luân Đôn ngày 19/09/2022.

(AFP) – Đình công lớn ở sân bay Pháp. Tổ chức công đoàn trong ngành hàng không của Pháp, Liên minh Kiểm soát Không lưu Quốc gia, đã kêu gọi đình công vào ngày mai 16/09/2022, được dự báo là thứ Sáu đen tối trên bầu trời Pháp. Hãng hàng không Air France hôm qua đã thông báo hủy khoảng 55 % chuyến bay vào thứ Sáu vì cuộc đình công này. Công đoàn hàng không Pháp yêu cầu cải thiện điều kiện việc làm và tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng, sức mua giảm.

(AFP) – TikTok loan truyền thông tin sai lệch ở mức độ báo động. Một nghiên cứu của công ty Mỹ NewsGuard, công bố ngày hôm qua, 14/09/2022, cho thấy nhiều chủ đề thời sự như chiến tranh Ukraina hay vac-xin ngừa Covid được loan truyền sai lệch trên mạng xã hội TikTok, chiếm đến 20 % trong tổng số các video. Theo NewGuards, điều này tạo ra một đe dọa lớn, bởi vì những kết quả tìm kiếm từ Google cho thấy giới trẻ ngày càng sử dụng TikTok để tìm kiếm thông tin.

(AP) – Cam Bốt bắt đầu xử 37 nhân vật đối lập về tội "phản quốc" Tòa án thành phố Phnom Penh hôm nay, 15/09/2022, đã mở phiên xử 37 nhà hoạt động chính trị và cựu dân biểu đối lập bị cáo buộc là đã cố gắng giúp một ứng cử viên lưu vong hồi hương. Phiên tòa mở ra với rất ít bị cáo có mặt. Cựu lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và một số lãnh đạo cao cấp của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt bị giải thể nằm trong số những người vắng mặt. Họ hiện đang sống lưu vong hoặc lẩn trốn để tránh "đàn áp chính trị". Luật sư bào chữa cho biết chỉ có 3 trong số 37 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

