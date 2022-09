Tình báo Anh: Quân Nga lập phòng tuyến ở phía tây bắc Lugansk

CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Đối diện với đà tiến của quân đội Ukraina tại vùng đông bắc hơn một tuần nay, theo tình báo quân sự Anh, quân đội Nga đang tập trung xây dựng tuyến phòng thủ ở phía tây bắc tỉnh Lugansk, tỉnh miền đông của Ukraina mà Nga đang kiểm soát hoàn toàn, đây cũng là một trong hai tỉnh của Donbass, vùng đất Nga đặt mục tiêu ‘‘giải phóng’’.

Trên Twitter, bộ Quốc Phòng Anh trong mục cung cấp thông tin hàng ngày cho truyền thông ngày hôm qua, 17/09/2022, cho biết cụ thể là : quân đội Nga có thể đang xây dựng một chiến tuyến nằm giữa sông Oskil và thị xã Svatove, cách thành phố Kharkiv khoảng 150 km về phía đông nam. Sông Oskil là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Kharkiv và Lugansk. Thị xã Svatove là ‘‘một đô thị chiến lược án ngữ một trong các tuyến đường hậu cần huyết mạch hiếm hoi mà Nga còn kiểm soát’’, nối liền thành phố Nga Belgorod với tỉnh Lugansk.

Tình báo Anh cũng cho biết thêm là ‘‘phía Nga rất có thể sẽ cố gắng kháng cự quyết liệt tại khu vực này, tuy nhiên không chắc là các đơn vị Nga trên tuyến đầu có còn đủ lực lượng cần thiết, hoặc một tinh thần chiến đấu cần thiết để chống lại một cuộc tấn công phối hợp mới của quân đội Ukraina’’.

Theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institut for the Study of War - ISW), có trụ sở tại Mỹ, các hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng Ukraina hôm qua 17/09 đã vượt sông Oskil tại khu vực đối diện với thành phố Kupiansk, sau khi kiểm soát được hoàn toàn thành phố vào ngày 16/09. Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv cách thị xã Statove khoảng 60 km về phía đông bắc. Viện ISW nhận định : ‘‘Các lực lượng Nga có lẽ quá yếu để có thể ngăn chặn được những bước tiến của Ukraina dọc con sông Oskil, nếu các lực lượng Ukraina chọn cách tiếp tục tấn công.”

‘‘Giải phóng Donbass’’ là một mục tiêu chính của chiến dịch can thiệp quân sự của Matxcơva tại Ukraina. Theo tình báo quân sự Anh, nếu chiến tuyến này bị chọc thủng, nhiều vùng đất tỉnh Lugansk bị Ukraina chiếm lại, uy tín của tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị giáng một đòn nặng nề.

Trước đó, theo truyền thông Nga, phát biểu bên lề thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzebekistan hôm thứ Sáu 16/09, tổng thống Nga khẳng định chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina vẫn đang đi đúng hướng, quân đội Nga ‘‘đang tiến về phía trước (ở Donbass) - không phải với tốc độ quá nhanh - nhưng họ vẫn đang chiếm thêm nhiều vùng đất mới’’, và Matxcơva không có ý định điều chỉnh lại chiến lược quân sự tại Ukraina.

Về hoạt động của quân đội Nga, Reuters dẫn lời bộ Quốc Phòng Nga cho biết hôm qua quân Nga đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích nhắm vào hàng loạt khu vực tại Ukraina, từ Kherson đến Mykolaiv ở miền nam cũng như Kharkiv và Donetsk ở miền đông.

