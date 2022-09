BA LAN - NGA

Dân tị nạn lo ngại việc Ba Lan đóng cửa biên giới với người Nga

Một cửa khẩu biên giới Ba Lan với vùng lãnh thổ của Nga Kaliningrad, ngày 07/07/2022. © Michal Dyjuk / AP

Trọng Thành 2 phút

Kể từ ngày 19/09/2022, Ba Lan không cấp thị thực của người Nga, vì các lý do du lịch, văn hóa, thể thao hay nghề nghiệp. Lý do được đưa ra là để đối phó với các ‘‘đe dọa về chính trị và an ninh’’ từ Nga. Tuy nhiên, biện pháp nói trên đang gây lo ngại lớn đối với những người ị nạn chính trị Nga tại Ba Lan. Nhiều nhà đối lập Nga tị nạn tại Ba Lan chỉ trích mạnh mẽ quyết định mà họ cho là có lợi trước hết cho chính quyền Putin.