(Reuters) - Chính quyền Miến Điện dọa bỏ tù những ai nhấn nút “Like” vào bài đăng trên mạng của phe đối lập. Chính quyền quân sự Miến Điện ngày 20/09/2022, đã cảnh cáo dân chúng là không nên thể hiện sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với phong trào phản kháng bị chính quyền liệt vào diện “khủng bố”. Một cách cụ thể, những ai nhấn nút “Like” - tức là nút “thích” – trên các bài đăng của giới đối lập, hoặc chia sẻ nội dung các bài này trên mạng xã hội, có thể bị phạt tù đến 10 năm.

(AFP) – Chiến tranh Ukraina : Trung Quốc kêu gọi ‘‘ngừng bắn thông qua đối thoại’’. Người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Uông Văn Bân hôm nay nhấn mạnh đến đòi hỏi ‘‘chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia phải được tôn trọng, mọi quan tâm về an ninh chính đáng của các nước phải được tính tới’’. Tuyên bố của người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong một cuộc họp báo, được đưa ra sau phát biểu của tổng thống Nga, tuyên bố huy động lực lượng dự bị tham gia cuộc can thiệp quân sự tại Ukraina.

(AFP) - Putin cáo buộc EU chặn phân bón của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/09/2022 đã cáo buộc Liên Hiệp châu Âu ngăn chặn 300.000 tấn phân bón của Nga gởi đến các nước nghèo nhất thế giới. Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Putin tố cáo các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cản trở việc Nga tặng không số phân bón đó cho các quốc gia đang cần.

(AFP) - Một phi hành gia Mỹ và hai phi hành gia Nga sẽ lại bay lên Trạm Vũ Trụ Quốc tế (ISS). Trong một chuyến đi thể hiện một dấu hiệu hợp tác hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chiến tranh Ukraina. Phi hành gia Frank Rubio của cơ quan Mỹ NASA cũng như Sergei Prokopiev và Dmitri Peteline của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos sẽ cất cánh trên phi thuyền Soyuz từ bãi phóng Baikonur của Nga ở Kazakhstan và lúc 13h54 trưa nay, theo giờ quốc tế. Ông Rubio là phi hành gia Mỹ đầu tiên lên ISS trên một phi thuyền của Nga kể từ khi Matxcơva xua quân xâm lược Ukraina vào ngày 24/02.

(Reuters) - Một người đàn ông tự thiêu để phản đối lễ tang toàn quốc cho cố thủ tướng Abe. Vụ tự thiêu xảy ra gần văn phòng thủ tướng Nhật ở Tokyo, dự kiến mở ra trong tháng này, theo thông báo của báo chí Nhật hôm nay, 21/09. Người tự thiêu khoảng 70 tuổi đã được đưa đi bệnh viện. Đa số người Nhật phản đối tang lễ quy mô lớn, dự kiến diễn ra ngày 27/09. Chính phủ Nhật ước tính chi phí đám tang là 1,65 tỉ yên (tương đương 12 triệu euro).

(AFP) – Dịch Covid : Cơ quan Y tế Cấp cao (HAS) của Pháp bật đèn xanh cho ba loại vac-xin chống biến thể Omicron. Cơ quan chuyên trách Pháp hôm qua 20/09, khuyến nghị sử dụng loại vac-xin này trong chiến dịch tiêm chủng dự kiến mùa thu năm nay. Liều tiêm nhắc lại mới được khuyến cáo ưu tiên sử dụng cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng, những người sống gần họ, và nhân viên y tế. HAS khuyến nghị ‘‘sử dụng không phân biệt một trong ba loại vac-xin’’, trong đó có hai loại do Pfizer/BioNTech phát triển, và loại thứ ba do hãng Moderna. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu gần đây đã chấp thận các vắc-xin mới điều chỉnh này.

(AFP) – Tình báo Venezuela phạm tội ác chống nhân loại. Theo một báo cáo do các chuyên gia Liên Hiệp Quốc thực hiện, được công bố hôm thứ Ba, tình báo của quốc gia Nam Mỹ nói trên đã phạm các tội ác chống nhân loại trong các cuộc trấn áp đối lập, theo lệnh từ cấp cao nhất của chế độ. Bà Marta Valinas, chủ tịch phái bộ điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Venezuela nhận định : ‘‘Các cuộc điều tra và phân tích của chúng tôi cho thấy nhà nước Venezuela dựa vào các cơ quan tình báo và đặc vụ để trấn áp những người bất đồng chính kiến ​​trong nước. Nhiều tội ác nghiêm trọng và các xâm phạm nhân quyền đã phạm phải, bao gồm hành vi tra tấn và bạo lực tình dục’’.

