Chiến tranh Ukraina : Nhiều chiến binh Azovstal được thả trong cuộc trao đổi tù binh với Nga

Các chỉ huy của lực lượng Ukraina bảo vệ nhà máy Azovstal, cùng bộ trưởng Nội Vụ và Cục trưởng Cục Tình Báo Quân Đội Ukraina, nói chuyện trực tuyến với TT Volodymyr Zelensky, sau khi được tự do. Ảnh chụp tại một địa điểm được cho là ở Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố 22/09/2022.

via REUTERS - MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF