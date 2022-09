QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) – Chiến tranh Ukraina: Bình Nhưỡng bác bỏ tin bán vũ khí cho Nga. Hãng tin KCNA ngày 21/09/2022 trích dẫn một quan chức của bộ Quốc Phòng Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng « chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí hay đạn dược sang Nga » và cũng không có « kế hoạch theo hướng đó ». Vẫn nguồn tin này cáo buộc Washington và các nước « thù nghịch » với Bắc Triều Tiên phao tin đồn về những hoạt động mua bán vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva. Tuần trước Nhà Trắng tiết lộ Nga đã mua vũ khí và đạn dược, hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chính quyền Biden thận trọng cho biết thêm : chưa có bằng chứng là các loại vũ khí mua của Bắc Triều Tiên được chuyển cho quân đội Nga trên chiến trường Ukraina.

(Reuters) – Uzbekistan khuyến cáo công dân tránh tham chiến tại Ukraina bên hàng ngũ quân đội Nga. Một thông cáo của bộ Tư Pháp Uzbekistan hôm 21/09/2022 ghi rõ : Chiếu theo luật của Uzbekistan, những công dân tham gia chiến tranh Ukraina sẽ bị truy tố. Thông cáo được đưa ra sau khi có tin Nga đề nghị cấp quốc tịch cho các công dân Uzbekistan tình nguyện sang Ukraina chiến đấu. Còn về phía Kiev, quân đội Ukraina cho biết đã bắt giữ nhiều quân nhân Uzbekistan tham chiến trong hàng ngũ của Nga.

(AFP) – IMF giải ngân 27 triệu đô la hỗ trợ Moldavia khắc phục hậu quả chiến tranh Ukraina. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế trong thông cáo hôm 21/09/2022 lo ngại kinh tế Moldavia bị chựng lại do tác động của chiến tranh Ukraina. Quốc gia này là một trong những điểm đón người tị nạn Ukraina từ khi Matxcơva khởi động chiến dịch quân sự. Bị kẹt giữa Ukraina và Rumani, tháng 6/2022, Moldavia được công nhận quy chế ứng viên vào Liên Hiệp Châu Âu.

(Reuters) – Bắc Triều Tiên dường như chuẩn bị có tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo. Trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ hôm nay 22/09/2022 thông báo, Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho ra mắt một tàu ngầm mới được cho là có khả năng bắn tên lửa đạn đạo. Các hình ảnh từ nhà máy đóng tàu Sinpo South cho thấy 6 sà lan tập trung xung quanh cầu tàu. Điều này cho thấy mọi thứ đang được chuẩn bị sẵn sàng để tàu ngầm nói trên được đưa vào hoạt động.

(AFP) – Cựu bộ trưởng Tư Pháp Trung Quốc lãnh án tử hình vì tham nhũng. Báo chí Bắc Kinh ngày 22/09/2022 cho biết ông Phó Chánh Hoa vừa bị kết án tử hình, vì tội « nhận hối lộ và lách luật Nhà nước để trục lợi ». Cụ thể, ông bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 triệu đô la Mỹ. Cựu bộ trưởng Tư Pháp Trung Quốc đã bị bắt từ tháng 4/2022. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Nhân dân Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, hôm nay ghi rõ : Bị cáo được hưởng thời gian hoãn thi hành án tử hình là hai năm sau đó sẽ chuyển thành án chung thân.

(Les Echos) – Châu Á - Thái Bình Dương : 225 triệu người tị nạn khí hậu trong 10 năm qua. Tại châu Á - Thái Bình Dương, số người phải sơ tán do biến đổi khí hậu và thiên tai đã vượt quá 225 triệu người trong 10 năm qua, theo tính toán của Ngân hàng Phát triển châu Á và Trung tâm Giám sát Tản cư trong nước IDMC. Tổng thiệt hại của những thiên tai nói trên lên đến gần 800 tỷ đô la. Tuy nhiên, rất có thể con số này thấp hơn nhiều so với thực tế, vì chỉ riêng mùa hè vừa qua, đã có 33 triệu người Pakistan phải sơ tán do các trận lũ lụt dữ dội.

(Outremer 360) – Pháp vừa tiếp nhận một chiếc tàu kéo có công suất mạnh nhất chế tạo tại Việt Nam. Sau một hành trình dài trên biển, từ Việt Nam, đi qua Nhật Bản rồi kênh đào Panama, ngày 20/09/2022, chiếc tàu kéo Plis Fos, thuộc loại mạnh nhất ở Pháp và vùng biển Caribe đã về đến cảng hoạt động của talà Fort-de-France, thủ phủ vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp là đảo Marinique, ở biển Caribe, Với công suất 7.000 mã lực, tàu kéo Pli Fos đã được đóng tại Việt Nam.

(AFP) – Anh Quốc mất nữ hoàng Elizabeth, điệp viên James Bond trong những tập phim mới sẽ « Serve King and Country » (Phục vụ nhà vua và đất nước ), thay vì « Serve Queen and Country » như trước đây. Các nhà sản xuất phim James Bond hôm 21/09/2022 thông báo như trên cho dù chưa quyết định chọn tài tử nào để nhập vai điệp viên nổi tiếng 007, thay thế Daniel Craig vừa chia tay với nhân vật James Bond.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký