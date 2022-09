BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tuần hành trên khắp thế giới chống biến đổi khí hậu

Ảnh tư liệu: Cuộc biểu tình của phong trào Fridays for Future tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 04/06/2022. © Anne Verdaguer/RFI

Thanh Hà 1 phút

Phong trào chống biến đổi khí hậu Fridays for Future đã tổ chức các cuộc tuần hành vào hôm 23/09/2022, trên khắp thế giới, để đòi cộng đồng quốc tế khẩn trương giúp các nước nghèo đối mặt với thiên tai. Phong trào Fridays for Future do Greta Thunberg, một công dân Thụy Điển khởi xướng.