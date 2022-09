QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Kyodo) – Nhật Bản muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên 40 nghìn tỷ yen trong vòng 5 năm. Theo các quan chức chính phủ vào hôm 24/09/2022, Tokyo đang xem xét tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên hơn 40 nghìn tỷ yen (279 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới. Kế hoạch phản ánh ý muốn của thủ tướng Nhật Bản “củng cố về cơ bản” khả năng phòng vệ trước sự bành trướng quân sự của Trung Quốc và công cuộc phát triển hạt nhân và tên lửa nhanh chóng của Bắc Triều Tiên.

(AFP) – NASA lại hoãn việc phóng hỏa tiễn Artemis lên Mặt Trăng vì bão. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ hôm 24/09/2022 cho biết việc phóng tên lửa lên mặt trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis-1 dự kiến ngày 27/09/2022 sẽ bị dời lại. Do bão Ian đe dọa bang Florida, nơi đặt bệ phóng, NASA phải đưa tên lửa trở lại nơi lắp ráp. Sau hai lần phóng không thành công cách đây vài tuần do các vấn đề kỹ thuật, lần phóng hụt này lại là một vố đau mới cho NASA.

(AFP) – DJ Ukraina, khách mời danh dự liên hoan nhạc điện tử Techno Parade Paris 2022. Sau hai năm bị hủy vì đại dịch Covid-19, hôm 24/09/2022, sự kiện văn hóa rất được mong đợi Techno Parade mới trở lại với khán giả Paris. DJ Xenia và Nastya Muravyova, những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc điện tử Ukraina là khách mời danh dự. Xenia từng biểu diễn tại điện Elysée, phủ tổng thống Pháp, nhân ngày lễ hội âm nhạc 21/06/2022. Techno Parade Paris lần thứ 24 đã thu hút hàng chục ngàn khán giả.

(AFP) – Cơn bão lớn Noru đổ bộ Philippines. Bão ập vào Philippines vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật 25/09/2022. Dân cư tại đảo Luçon, hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất từ nhiều giờ qua đã được kêu gọi sơ tán. Sức gió có lúc lên tới hơn 180 km/giờ. Chính quyền cấm các tàu thuyền ra khơi. Đây là trận bão thứ 11 từ đầu năm 2022.

(AFP) – Teheran triệu đại sứ Anh và Na Uy vì can thiệp vào nội bộ Iran. Hôm 25/09/2022, Teheran triệu đại sứ Anh và Na Uy lên để phản đối hai nước châu Âu này « can thiệp vào công việc nội bộ của Iran » liên quan đến cái chết của cô Mahsa Amini. Iran chỉ trích các phương tiện truyền thông của Anh Quốc tại Luân Đôn đưa tin nhằm « kích động người biểu tình ». Tránh nêu đích danh phương tiện truyền thông đó, nhưng theo giới quan sát, Teheran nhắm vào hệ thống phát thanh và truyền hình BBC. Về phần đại sứ Na Uy tại Teheran, ông bị khiển trách vì chủ tịch Quốc Hội Na Uy, trên mạng Twitter công khai tuyên bố ủng hộ « phong trào nổi dậy tại Iran ».

(AFP) – Đạo diễn Iran Asghar Farhadi hai lần đoạt giải Oscar kêu gọi giới nghệ sĩ sĩ, trí thức trên thế giới đứng về phía người biểu tình Iran. Qua mạng xã hội Instagram, ngày 25/09/2022, đạo diễn Iran ca ngợi « những con người can đảm họ có lòng tự trọng, và tin vào quyền tự do của con người », họ vùng lên vì « tự do đòi quyền được tự định đoạt lấy số phận ». Phong trào nổi dậy tại Iran nổ ra, sau cái chết của một phụ nữ 22 tuổi, Mahsa Amini. Cô đã chết sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran câu lưu vì tội không đeo khăn choàng đầu đúng cung cách, vi phạm quy luật trang phục của phụ nữ tại nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

