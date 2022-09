QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP – Vietnamnet) – Bão Noru tàn phá đảo chính Phlippines, và chuẩn bị ập vào miền Trung Việt Nam. Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, bão có thể vào đất liền Việt Nam vào trưa hoặc tối mai 27/09. Sức gió của Noru cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông là từ 120 đến 150 km/giờ. Gió di chuyển về đất liền với tốc độ 20 km/giờ. Bão Noru là trận bão lớn nhất từ đầu năm đến nay với Philippines, với sức gió lên đến 195km/giờ. Hôm qua, 25/09, bão Noru đã gây lụt lớn, khiến hàng nghìn người mất nhà. Chính quyền Philippines hôm nay cho biết có 5 nhân viên cứu nạn hy sinh.

(Reuters) – Phó tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật thảo luận về an ninh cho Đài Loan. Phó tổng thống Kamala Harris và thủ tướng Nhật Fumio Kishida sẽ thảo luận về an ninh Đài Loan trước lễ tang cố thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe ngày mai, 27/09. Thông tin trên do một quan chức Hoa Kỳ có mặt trên chuyên cơ Air Force Two đưa bà Harris đến Nhật Bản cho biết hôm nay.

( AFP ) – Hoa Kỳ yêu cầu thảo luận về tình hình nhân quyền ở Tân Cương tại Liên Hiệp Quốc. Hôm nay, 26/09/2022, Hoa Kỳ đã yêu cầu tổ chức một cuộc thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại vùng Tân Cương của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một dự thảo nghị quyết nhắm vào Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đệ trình dự thảo nghị quyết này với sự ủng hộ của Anh Quốc, Canada, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Iceland.

( AFP ) - Hồng Kông : Hồng y Trần Nhật Quân ra tòa. Phiên tòa xử hồng y Trần Nhật Quân ( Joseph Zen ), 90 tuổi, cùng với 5 nhà hoạt động dân chủ, đã được mở ra hôm nay trước một tòa án của Hồng Kông. Họ bị cáo buộc đã quản lý một quỹ hỗ trợ cho những người biểu tình chống chính phủ. Hồng y Trần Nhật Quân đã bị bắt vào tháng 5 với tội danh “cấu kết với các thế lực nước ngoài”. Vụ bắt giữ này đã khiến quốc tế phẫn nộ.

( AFP ) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập sẽ cung cấp khí đốt và dầu diesel cho Đức. Nhân chuyến viếng thăm của thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Abou Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập và Đức hôm qua, 25/09/2022, đã ký một hiệp định dự trù là trong hai năm 2022 và 2023, quốc gia vùng Vịnh sẽ cung cấp cho Berlin khí hóa lỏng và dầu diesel cho Berlin.

(AFP) – Cuba trưng cầu dân ý về Hôn nhân đồng tính: Đối lập chia rẽ. Cuộc trưng cầu dân ý về Luật gia đình, trong đó có vấn đề hôn nhân đồng tính, và mang thai hộ, được tổ chức hôm qua, 25/09. Theo một báo cáo của Ủy ban Bầu cử Cuba, 68% cử tri tham gia bỏ phiếu, một giờ trước khi phòng phiếu đóng cửa. Luật mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nếu được trên 50% cử tri chấp thuận. Tính chất ‘‘cấp tiến’’ của dự luật về gia đình và hôn nhân đồng tính Cuba gây chia rẽ đối lập. Trước cuộc bỏ phiếu, nhà báo, nhà tranh đấu Maykel Gonzalez Vivero, cũng là một người đồng tính, tuyên bố: ‘‘không phải chúng tôi theo đuôi đảng Cộng Sản Cuba bỏ phiếu cho dự luật này, mà đảng Cộng Sản phải bỏ phiếu theo chúng tôi’’. Trong khi đó nhiều nhà tranh đấu và ly khai khác chọn phản đối hoặc vắng mặt.

