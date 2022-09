Nga tuyên bố sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraina

NGA - UKRAINA - LÃNH THỔ

Bất chấp các phản đối quốc tế, chính quyền Nga hôm nay, 30/09/2022, chính thức ký kết một hiệp định về việc ‘‘gia nhập Liên Bang Nga của các vùng lãnh thổ mới’’. ‘‘Các vùng lãnh thổ mới’’ nói trên bao gồm bốn khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraina, thuộc Luhansk và Donetsk ở miền đông, cùng Kherson và Zaporijjia ở miền nam.

Theo AFP, lễ ký kết diễn ra tại điện Kremlin, Matxcơva, vào lúc 12 giờ, giờ địa phương, tức 15 giờ, giờ quốc tế. Ngay trước buổi lễ ký kết hiệp định sáp nhập hôm nay, tối hôm qua, 29/09, chính quyền Putin đã ra sắc lệnh công nhận ‘‘chủ quyền quốc gia và nền độc lập’’ đối với hai khu vực Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporijjia. Chính quyền Matxcơva đã công nhận hai nước Cộng hòa tự phong Luhansk và Donetsk hồi tháng 2/2022, ngay trước khi tiến hành cuộc xâm lăng Ukraina.

Việc ‘‘tiếp nhận’’ các vùng lãnh thổ của Ukraina, hay nói cách khác quyết định sáp nhập nói trên đã được chính quyền Nga tiến hành cấp tốc, chỉ ba ngày sau ‘‘các cuộc trưng cầu dân ý’’, bị quốc tế lên án là ‘‘giả hiệu’’. Việc coi các khu vực nói trên của Ukraina thuộc chủ quyền của Liên Bang Nga cho phép Matxcơva quyết định ‘‘sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết’’, tuyên bố mà một số quan chức cao cấp Nga liên tục nhắc lại trong những ngày qua.

Hội hè không che lấp được không khí căng thẳng

Cùng với lễ ký kết nói trên, chính quyền Nga tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ rầm rộ tại Quảng trường Đỏ. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, không khí hội hè nói trên không che lấp được bầu không khí căng thẳng, cùng những lo âu, bất bình tăng vọt trong xã hội Nga, kể cả trong nội bộ chính quyền, kể từ khi điện Kremlin ban bố lệnh động viên một phần ngày 21/09, để huy động thêm quân cho cuộc chiến tại Ukraina.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa el Jabri cho biết cụ thể :

"Các bộ khung dàn để chuẩn bị sân khấu cho buổi hòa nhạc tối nay tại Quảng trường Đỏ đã được chuẩn bị từ nhiều ngày qua. Các lối vào Quảng trường Đỏ bị chặn lại kể từ hôm qua. Các điểm kiểm soát người vào đã được bố trí từ sáng nay. Đường phố trung tâm thủ đô Matxcơva cấm xe cộ đi lại.

Từ vài ngày nay, không khí trong thành phố đã thay đổi triệt để. Chính quyền chỉ thị cho truyền thông không được nói nhiều về các hoạt động giải trí. Về các buổi biểu diễn sân khấu hay chiếu bóng, truyền thông chỉ được phép thông báo về thời điểm diễn ra các hoạt động này.

Giá cả quân phục tăng gấp ba lần. Quân đội bảo đảm là có đủ trang bị cho quân nhân, nhưng điều này không đủ để trấn an dân chúng.

Các văn phòng công chứng, văn phòng dịch thuật trong tình trạng quá tải, buộc rất đông khách hàng phải xếp hàng mới đến lượt. Nhiều người muốn hoàn chỉnh mọi giấy tờ, thủ tục, trước khi quyết định rời khỏi Nga, quyết định có thể sẽ phải sớm được đưa ra trong những giờ tới. Bởi nếu không sẽ là quá muộn. Trong các biện pháp mà tổng thống Nga có thể đưa ra, có lệnh thiết quân luật đi kèm hoặc không đi kèm với quyết định đóng cửa biên giới’’.

Dự thảo nghị quyết lên án các cuộc trưng cầu dân ý Nga tổ chức

Hôm nay, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết lên án ‘‘các cuộc trưng cầu dân ý’’ do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ của Ukraina. Dự thảo nghị quyết - chắc chắn sẽ không được thông qua tại Hội Đồng Bảo An do Nga có quyền phủ quyết - sẽ được chuyển qua Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc xem xét sau đó.

Ngày hôm qua, Hoa Kỳ một lần nữa tuyên bố bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý nói trên. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nước Mỹ ‘‘sẽ không bao giờ’’ chấp nhận kết quả các cuộc trưng cầu giả hiệu mà ‘‘Nga đạo diễn’’ tại Ukraina.

