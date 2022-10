QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 hết rò rỉ dưới biển Baltic. Thông tin được một người phát ngôn dự án Nord Stream 2 xác nhận với AFP ngày 01/10/2022, do « áp suất của nước » khiến « khí ở bên trong đường ống không thoát được ra ngoài » nhưng không nói rõ khối lượng khí thất thoát. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về tình trạng đường ống Nord Stream 1. Trong khi nguyên nhân bốn vụ rò rỉ vẫn là bí ẩn, Nga và phương Tây cáo buộc lẫn nhau, 27 bộ trưởng Năng Lượng của Liên Hiệp Châu Âu sẽ họp vào tuần tới tại Praha (CH Séc) để thảo luận về an ninh các cơ sở hạ tầng năng lượng.

(AFP) - Giáo hoàng Phanxicô « cầu xin » tổng thống Putin ngừng « vòng xoáy bạo lực và chết chóc » vì tình yêu với dân tộc Nga. Trong buổi lễ Chủ Nhật 02/10/2022 ở quảng trường Thánh Phêro (Vatican), giáo hoàng Phanxicô cũng lấy làm tiếc về vụ sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraina vào Nga « trái với luật pháp quốc tế ».

(Reuters) - Lãnh đạo AIEA sẽ đến Matxcơva và Kiev vào tuần tới. Theo thông cáo ngày 01/10/2022 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, « tổng giám đốc Grossi tiếp tục các cuộc tham vấn và nỗ lực để tìm tiếng nói chung và triển khai một vùng an toàn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia », hiện là một trong những thách thức lớn trong cuộc xung đột ở Ukraina. Cùng ngày với thông báo trên, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận thông tin giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia bị quân Nga bắt đi.

(Reuters) - Liên minh dầu mỏ OPEC+ dự kiến giảm sản lượng để giữ giá. Theo một số nguồn tin thông thạo, khối OPEC+ có kế hoạch giảm một triệu thùng/ngày, trong cuộc họp trực tiếp lần đầu tại Vienna, kể từ đầu 2020. Trước đó, mức giảm được đề xuất thấp hơn, dao động xung quanh từ 500 nghìn đến một triệu thùng. Tham gia vào hội nghị OPEP+ có Nga. Giá dầu Brent đã giảm hơn 30% kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng 3, sau khi Nga mở màn cuộc tấn công Ukraina.

(Vietnam News) - Việt Nam đón 1,87 triệu du khách nước ngoài trong 9 tháng đầu năm. Theo Văn phòng Tổng cụ Thống kê ngày 30/09/2022, con số này tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 85,4% so với cùng thời điểm năm 2019 trước khi có dich Covid-19. Chỉ riêng tháng 9, cả nước đã đón gần 432.000 lượt khách nước ngoài, giảm 11,2% so với tháng trước. Phần lớn lượng khách đến từ châu Á. Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2022, với mùa cao điểm của khách du lịch nước ngoài vào những tháng cuối năm.

(Reuters) - Đốt hay tôn vinh quốc kỳ Trung Quốc nhân ngày Quốc khánh CHND Trung Hoa : Phản ứng trái ngược tại Đài Loan. Nhiều phản ứng trái ngược tại Đài Loan nhân ngày Quốc khánh CHND Trung Hoa hôm 01/10/2022. Tại một vùng nông thôn ở Đài Nam, Đảng Cộng Sản của Nhân Dân Đài Loan - một đảng phái chính trị nhỏ - đã tập hợp khoảng 200 người, hầu hết là người lớn tuổi, để chào mừng Quốc khánh Trung Quốc. Ngược lại, các thành viên của một đảng nhỏ khác, đảng Xây Dựng Nhà Nước Đài Loan, tổ chức buổi đốt quốc kỳ Trung Quốc tại một sự kiện ở thành phố cảng Cao Hùng.

(Reuters) - Nigeria cân nhắc sử dụng máy bay C919 của Trung Quốc cho hãng hàng không mới. Ngày 01/10/2022, bộ trưởng Hàng Không Nigeria cho biết sẽ xem xét máy báy C919 vừa được chứng nhận trước đó một ngày để đa dạng hóa đội bay của hãng hàng không Nigeria Air, dự kiến tăng thành 30 chiếc vào năm 2025, và hiện gồm máy bay Airbus và Boeing. Theo Tân Hoa Xã, máy bay C919 đầu tiên sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào C919 được châu Âu và Hoa Kỳ chứng nhận để có thể được bán rộng rãi trên thế giới.

(AFP) - Mỹ và Venezuela trao đổi tù nhân. Ngày 01/10/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Venezuela thả 7 tù nhân người Mỹ « sau nhiều năm bị giam giữ bất công » còn phía chính quyền Caracas nêu vì « lý do nhân đạo ». Cùng ngày, Caracas cũng cho biết hai công dân Venezuela, là hai người cháu của vợ của tổng thống Maduro, cũng được Washington trả tự do sau nhiều cuộc đàm phán từ ngày 05/03 với các đại diện của chính quyền Mỹ. Hai người này thụ án tù ở New York vì bị kết tội buôn ma túy.

(AFP) - Đêm Trắng Paris lần thứ 20. Thứ Bảy 01/10/2022, các hoạt động nghệ thuật Đêm Trắng / Nuit Blanche đã diễn ra tại thủ đô Paris. Đây là lần thứ 20 Paris tổ chức Đêm Trắng. Đây là dịp để công chúng rộng rãi có điều kiện đến với giới nghệ sĩ quốc tế và các sáng tác mới nhất của nghệ thuật đương đại. Một đêm hoàn toàn dành riêng cho thế giới nghệ thuật được trình diễn cho đại chúng. Kể từ năm 2004, nhiều nơi trên thế giới theo gót Paris tổ chức Đêm Trắng. Vào năm 2023, Đêm Trắng tại Paris sẽ diễn ra vào mùa hè.

