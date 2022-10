Bầu cử Latvia : Đảng phái thân phương Tây thắng, phe thân Nga suy yếu

BẦU CỬ LATVIA

Theo kết quả chính thức công bố tối 02/10/2022, đảng cánh trung của thủ tướng mãn nhiệm Krisjanis Karins đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội Latvia, quốc gia vùng Baltic 2 triệu dân, thành viên Liên Âu. Trong số các đảng thân Nga chỉ có duy nhất một đảng giành được quá 5% phiếu bầu.

AFP dẫn thông báo của Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương Latvia, cho hay đảng Jaunā Vienotība (New Unity - Đoàn Kết Mới) của thủ tướng Krisjanis Karins được 18,97% phiếu bầu, và trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc Hội, với 26 nghị sĩ trên tổng số 100. Tổng cộng bảy đảng phái chính trị hiện diện tại Quốc Hội. Hai đảng cánh trung khác, gồm liên đảng AS - Apvienotais Saraksts (gồm đảng Xanh và nhiều đảng phái địa phương) và đảng trung hữu NA đạt lần lượt 11,01% và 9,29% phiếu bầu, có khả năng tham gia liên minh cùng với đảng của thủ tướng mãn nhiệm, để lập chính phủ.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraina đã đóng vai trò lớn trong việc cán cân nghiêng hẳn về phía đảng của thủ tướng mãn nhiệm và liên đảng AS. Trả lời AFP, nhà chính trị học Filips Rajevskis giải thích, uy tín của hai đảng phái nói trên gia tăng do lập trường dứt khoát ‘‘bảo vệ an ninh quốc gia’’, chống cuộc xâm lăng của Nga.

Đảng xã hội dân chủ Saskana (tạm dịch là Hài Hòa), vốn gần gũi với thiểu số nói tiếng Nga tại Latvia với 30% dân số, thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử vừa qua. Đảng Hài Hòa vốn thường xuyên dẫn đầu trong các cuộc bầu cử Quốc Hội Latvia từ một thập niên nay. Với số cử tri ủng hộ dưới 5% phiếu bầu, đảng Saskana không lọt vào Quốc Hội. Đảng duy nhất được thiểu số nói tiếng Nga ủng hộ, lọt vào Quốc Hội, là đảng trung hữu JV, với 11 dân biểu đắc cử.

Bulgari khó thoát khủng hoảng chính trị: Đảng của thủ tướng đạt gần 25% phiếu bầu

Bầu cử Quốc Hội cũng diễn ra tại Bulgari hôm 02/10. Đảng bảo thủ Gerb của thủ tướng Boiko Borissov về đầu, nhưng số phiếu bầu chỉ khoảng từ 23 đến 25% theo kết quả sơ bộ. Theo nhà chính trị học Daniel Smilov, tình hình có thể còn khó khăn hơn sau cuộc bầu cử này, khi đảng của thủ tướng mãn nhiệm không lập được liên minh để có được đa số tại Quốc Hội. Đảng đối thủ cánh trung của chính trị gia Kiril Petkov (đạt khoảng 20% phiếu) từ chối liên minh với đảng của thủ tướng mãn nhiệm.

Đây là lần thứ tư trong vòng 18 tháng Bulgari tổ chức bầu cử. Quốc gia Đông Âu này có nguy cơ tiếp tục chìm trong giai đoạn bất ổn chính trị trầm trọng nhất kể từ khi khối cộng sản sụp đổ năm 1989. Bên cạnh nạn tham nhũng, cử tri Bulgari đặc biệt lo lắng về tình hình lạm phát tăng vọt (20%).

Tỉ lệ tham gia cuộc bầu cử hôm qua thấp kỷ lục (25% cử tri đi bầu, tính đến 16 giờ). Không loại trừ khả năng quốc gia nghèo nhất Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải bầu lại Quốc Hội.

