QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Phong trào phản kháng Iran : Đụng độ giữa sinh viên và lực lượng an ninh tại một trường đại học lớn ở Teheran. Theo hãng tin Iran Mehr, bạo lực đã xảy ra trong đêm Chủ nhật qua ngày thứ Hai 03/10 tại Đại học Công nghệ Sharif ở Teheran, trường Đại học được coi là ‘‘danh giá nhất’’ đất nước. Cảnh sát chống bạo động bắn bi thép và hơi cay vào các sinh viên biểu tình. Biểu tình diễn ra hơn hai tuần liên tiếp ở nhiều nơi tại Iran, để phản kháng chính quyền sau cái chết của cô Mahsa Amini, thiệt mạng sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ. Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, biểu tình diễn ra tại hơn 150 thành phố trên thế giới để ủng hộ phong trào tranh đấu tại Iran.

(AFP) - Đài Loan mở kênh truyền hình tiếng Anh đầu tiên. TaiwanPlus, là tên kênh truyền hình tiếng Anh được chính quyền Đài Bắc khánh thành hôm nay, 03/10/2022. Ra đời năm 2021, trên nền tảng video, TaiwanPlus, kể từ giờ sẽ được sử dụng để chống lại các phát biểu từ Bắc Kinh, dù rằng kênh truyền hình này hiện chỉ phát hành trên đảo. Trong buổi lễ khánh thành, tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố, TaiwanPlus, phát sóng 24/24 giờ, sẽ đưa « Đài Loan xích gần với cộng đồng quốc tế » vào thời điểm mà hòn đảo mong muốn thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ với « những nước nào chia sẻ các giá trị cơ bản như tự do và dân chủ ».

(AFP) - Ấn Độ trang bị trực thăng chiến đấu sản xuất trong nước. Bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ hôm nay, 03/10/2022, trong buổi tiếp nhận đợt giao hàng đầu tiên khẳng định « những chiếc trực thăng do Hindustan Aeronautics Limited – HAL, sản xuất sẽ mang lại khả năng chiến đấu to lớn cho không quân Ấn Độ ». Theo nhà sản xuất, những chiếc trực thăng hạng nhẹ này được thiết kế cho hoạt động ở những vùng núi cao như dãy Himalaya, khu vực thường xuyên có những căng thẳng biên giới với Trung Quốc. Nỗ lực này cũng còn nhằm giúp Ấn Độ giảm thiểu lệ thuộc vào các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài như Nga chẳng hạn, quốc gia cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ.

(AFP) - Một quan chức Viễn Đông Nga bị đình chỉ vì huy động nhầm tân binh. Trên mạng Telegram ngày 03/10/2022, thống đốc vùng Khabarovsk, Viễn Đông Nga, cho biết « ủy viên quân sự Iuri Laiko bị đình chỉ chức vụ » vì đã gửi nhầm giấy triệu tập đến vài nghìn người để tham chiến ở Ukraina trong vòng 10 ngày. Một nửa số này đã được về nhà vì không đáp ứng điều kiện tuyển quân. Tuy nhiên, quyết định trên « sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu mà tổng thống Putin đã ấn định » cho vùng Khabarovsk.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Mỹ Latinh hiếm hoi. Ngoại trưởng Blinken, hôm 02/10, bắt đầu chuyến công du Nam Mỹ với chặng dừng tại Colombia. Chuyến đi có mục tiêu siết chặt quan hệ với các đồng minh chủ chốt của Washington tại khu vực, nơi cánh tả đang trở lại mạnh mẽ trên chính trường trong thời gian gần đây. Trước vòng công du Nam Mỹ, và trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống Brazil, hôm thứ Sáu ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong đợi Brazil sẽ chứng minh ‘‘một lần nữa’’ sự vững chắc của các thể chế dân chủ.

(AFP) - Tối Cao Pháp Viện Mỹ có thể tiếp tục ban bố nhiều phán quyết mang tính kỳ thị. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, với đa số thẩm phán theo lập trường bảo thủ, bắt đầu phiên họp đầu tiên sau hè vào hôm nay, 03/10/2022. Theo nhiều nhà quan sát, sau phán quyết gây chấn động về chấm dứt bảo vệ quyền nạo phá thai, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thể đưa ra hàng loạt phán quyết lật lại hoàn toàn những thành tựu pháp lý đã đạt được. Những phán quyết đó có nguy cơ gây tác động đến các quyền của người Mỹ gốc châu Phi, và các cặp đồng tính nam.

(AFP) - Mỹ : Nhiều thành viên chính quyền Trump vẫn giữ tài liệu Nhà nước. Trong thư đề ngày 30/09/2022 của cơ quan Lưu trữ Liên bang gửi đến Nghị Viện Mỹ, vừa được công bố, nhiều thành viên của chính quyền Trump vẫn chưa trả lại những tài liệu thuộc sở hữu của Nhà nước. Bức thư không nêu tên những quan chức Nhà Trắng trên và cho biết là nhiều người sử dụng tài khoản nhắn tin riêng trong khuôn khổ hoạt động chính thức mà không chuyển lại những tin nhắn này cho Lưu trữ Quốc gia, theo luật của Mỹ.

(Yonhap) - Uy tín tổng thống Hàn Quốc giảm sút. Theo kết quả một cuộc thăm dò được Realmeter công bố ngày 03/10/2022, điểm tín nhiệm của tổng thống Yoon Suk Yeol giảm 3,4% so với tuần trước. Trong số 2.522 người được hỏi, chỉ có 31,2% có ý kiến tích cực về hành động của nguyên thủ Hàn Quốc. Kết quả này là do « sự cố micro » tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, dường như ông Yoon có những lời nói không hay về các nghị sĩ Mỹ, và do ông tìm cách thao túng truyền thông.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu sẽ đáp trả « cứng rắn và tương xứng » hành động « thù nghịch » của Nicaragua. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrel ngày 02/10/2022 tuyên bố như trên sau khi Nicaragua trục xuất đại sứ Liên Hiệp Châu Âu và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hà Lan. Ngay khi bị coi là « nhân vật không được chào đón » hôm 30/09, đại sứ EU Bettina Muscheidt tại Nicaragua đã bay sang Pháp, qua ngả Mêhicô.

(SKĐS) – Việt Nam ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh. Bộ Y tế Việt Nam chiều 3/10 đã thông tin về ca mắc đậu mùa khỉ đẩu tiên tại Việt Nam : một phụ nữ, 35 tuổi, thường trú tại TP HCM, khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai.

