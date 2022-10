QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Bắc Triều Tiên ủng hộ Nga sáp nhập Ukraina. Trong thông cáo được hãng tin KCNA trích dẫn, bộ trưởng Ngoại Giao Bắc Triều Tiên Jo Chol Sul hôm nay 04/10/2022, bày tỏ ủng hộ Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ chiếm được từ Ukraina. Trước đó lãnh đạo ngoại giao nước này đã nhận định rằng cuộc trưng cầu dân ý mà phe ly khai tổ chức ở Ukraina là hoàn toàn hợp pháp. Bình Nhưỡng cũng lên án Hoa Kỳ và đồng minh sử dụng Hội đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì uy thế để chống lại Nga.

(AFP) – Pháp : Cánh tay mặt của tổng thống Macron bị khởi tố. Ngày 23/09/2022, Alexis Kohler, nhân vật thân cận nhất của tổng thống Pháp từ năm 2017 bị khởi tố, với cáo buộc trục lợi bất hợp pháp theo như cuộc điều tra về những mối liên hệ của ông với hãng tầu MSC. Phe đối lập đòi ông Kohler phải từ chức, nhưng điện Elysée hôm qua, 04/10/2022, khẳng định vẫn giữ ông này tại chức. Một vụ việc khác cũng đang gây khó khăn cho đảng cầm quyền, hôm qua Tòa Công Lý Cộng Hòa (CJR), quyết định đưa bộ trưởng Tư Pháp Eric Dupond-Moretti ra tòa với cáo buộc lạm dụng chức danh để trả thù các thẩm phán mà ông phản đối khi còn làm luật sư. Tuy nhiên, luật sư của ông Dupont-Moretti cho biết đã kháng nghị lên tòa phá án về quyết định này.

(AFP) – Ý : Tập đoàn khí đốt ENI chấp nhận chi 20 triệu euro. Hãng dầu khí lớn nhất của Ý hôm qua, 03/10/2022 cho biết, sẵn sàng giải ngân 20 triệu euro tiền bảo lãnh để giải tỏa việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga đến Ý thông qua Áo mà tập đoàn Gazprom thông báo hôm thứ Bảy 01/10. Giám đốc điều hành của ENI giải thích rằng « sự tắc nghẽn là do Gazprom dường như phải nộp tiền bảo lãnh cho hãng điều hành trung chuyển khí đốt từ Áo đến Ý. »

(NEW YORK TIMES) – Hoa Kỳ dự trù thông báo các biện pháp hạn chế giao thương với công ty công nghệ Trung Quốc. Dựa theo một số nguồn tin thạo hồ sơ, nhật báo New York Times cho biết hôm nay 04/10/2022, Washington có thể công bố các biện pháp trong tuần này, nhằm hạn chế việc bán các chip bán dẫn được sản xuất ở Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Không những vậy, tất cả các công ty sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để chế tạo chip cũng bị liên quan. Hiện vẫn chưa rõ doanh nghiệp nào của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về tin này.

(AFP) – Úc hồi hương hàng chục phụ nữ và trẻ em từ các trại giam ở Syria. Phát ngôn viên bộ Nội Vụ Úc, Clare O'Neil tuyên bố ngày hôm qua, 03/10/2022 sẽ hồi hương khoảng 20 phụ nữ và 40 trẻ em, hiện đang ở các trại tị nạn ở phía Bắc Syria do người Kurd kiểm soát. Các trại tị nạn chủ yếu tiếp đón những người chạy nạn từ chiến tranh Syria. Tuy nhiên, đây cũng là nơi giam giữ những người « thuộc công dân nước thứ ba », như Bỉ, Pháp, hay Canada vì có liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS), đa số họ là người thân của lính thánh chiến. Chính quyền Kurd đã kêu gọi các nước đón công dân của mình về do trại đang trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia này vẫn quan ngại vì lý do an ninh.

(AFP) – Một quan chức Nga hy vọng Matxcơva có thể tiếp tục hoạt động tại Trạm Không Gian Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Hôm qua, 03/10/2022, giám đốc cơ quan không gian Roscosmos của Nga, ông Sergei Krikaliov đã bày tỏ hy vọng có thể gia hạn với Cơ Quan Không Gian Mỹ (NASA), tiếp tục tham gia vào các hoạt động của ISS sau khi thỏa thuận hợp tác giữa hai bên kết thúc vào năm 2024. Trong khi Mỹ và Nga căng thẳng kể từ chiến tranh Ukraina nổ ra, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực không gian không bị ảnh hưởng.

(AFP) – Donald Trump kiện CNN. Trong đơn kiện ngày 03/10/2022, cựu tổng thống Mỹ cáo buộc kênh truyền hình Mỹ đã bôi xấu ông khi bày tỏ e sợ rằng ông có thể thắng nhiệm kỳ tổng thống năm 2024. Cựu chủ nhân Nhà Trắng đòi kênh truyền hình này bồi thường thiệt hại và tiền lãi là 475 triệu đô la.

(AFP) – Cúp Qatar 2022 : Paris tẩy chay « bán phần ». Chính quyền thành phố Paris hôm qua, 03/10/2022, cho biết Paris sẽ không lập các khu vực cho người hâm mộ cũng như lắp các màn hình lớn tại nơi công cộng để truyền các trận đấu Cúp Bóng Đá Thế Giới tại Qatar. Trước đó, các thành phố Marseille, Bordeaux, Nancy và Reims cũng đã đưa ra những quyết định tương tự.

