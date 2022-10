QUỐC TẾ - TIN VẮN

(RFI) – Ukraina muốn lập tòa án quốc tế xét xử Nga. Hôm 04/10/2022, bộ trưởng Tư Pháp Ukraina Andriy Kostine đã đến Paris để thuyết phục các cơ quan tư pháp quốc tế và các cơ quan chức năng của Pháp giúp ông thành lập một tòa án quốc tế để xét xử Nga về "tội ác xâm lược". Ukraina không thể sử dụng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và muốn thành lập một tòa án quốc tế do nước này chưa gia nhập Quy chế Roma về Tòa án Hình sự Quốc tế.

(AFP) - Nga nối lại đường bay trực tiếp đến Cuba. Sau 7 tháng gián đoạn, ngày 05/10/2022, chuyến bay đầu tiên của hãng Nordwind Airlines đã hạ cánh xuống Varadeoro, cách phía đông thủ đô La Habana khoảng 150 km. Công ty lữ hành Cubatur cho biết đã tiếp đón những hành khách của chuyến bay đầu tiên « trong khuôn khổ chuyến du lịch đánh dấu sự phục hồi các chuyến bay du lịch từ thủ đô của Nga » đến Cuba, nhưng không cho biết chính xác về số du khách, cũng như lộ trình bay.

(AFP) - Một nhà báo Nhật Bản bị kết án tổng cộng 10 năm tù ở Miến Điện. Ông Toru Kubota bị kết án ngày 06/10/2022 với hai cáo trạng : tung tin có hại cho an ninh quốc gia và kích động phong trào ​​chống quân đội cầm quyền. Nhà báo tự do 26 tuổi hiện bị giam ở nhà tù Insein, Rangun, nơi giam giữ nhiều tù nhân chính trị khác. Ông bị bắt vào cuối tháng 07 khi đưa tin về một cuộc biểu tình chống tập đoàn quân sự. Tokyo cho biết « sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Miến Điện trả tự do cho ông Kubota ». Toru Kubota là nhà báo nước ngoài thứ 5 bị tập đoàn quân sự Miến Điện bắt giam sau cuộc đảo chính vào tháng 02/2021.

(AFP) - Pháp : Chính phủ đưa ra các biện pháp đối phó với khủng hoảng năng lượng. Trong kế hoạch được công bố ngày 06/10/2022, rất nhiều biện pháp sẽ được áp dụng trong cơ sở hành chính : khuyến khích công chức làm việc từ xa nhiều ngày trong tuần để đóng cửa công sở, các tòa nhà hành chính sẽ dùng nước lạnh để rửa tay, hạ nhiệt độ hệ thống sưởi xuống còn 18 độ… Mục tiêu là giảm 10% tiêu thụ năng lượng để vượt qua mùa đông. Đây cũng là bước đầu để hướng tới giảm 40% tiêu thụ năng lượng cho đến năm 2050 để đạt trung hòa khí thải.

(RFI) – Hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ Anh Quốc kết thúc. Hội nghị được tổ chức ở thành phố Birmingham đã kết thúc hôm qua 05/10/2022 trong bầu không khí ảm đạm. Bà Liz Truss, được bổ nhiệm làm thủ tướng cách đây đúng một tháng, đã có bài phát biểu đầu tiên trước các cử tri của mình. Tuy nhiên, thủ tướng Anh đã không trả lời cụ thể khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội. Bà Truss đang phải đối mặt với nhiều khó khăn không chỉ trước công chúng, mà cả trong nội bộ đảng của bà.

