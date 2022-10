NGA - UKRAINA - CHIẾN TRANH

Ukraina : Tổng thống Nga chủ trì họp Hội Đồng An Ninh và chuẩn bị các biện pháp phản công

Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) họp với lãnh đạo Ủy ban điều tra về vụ nổ cầu Kertch, Alexander Bastrykin, tại Saint-Pétersbourg, ngày 09/10/2022. AP - Gavriil Grigorov

Thanh Hà 2 phút

Hai ngày sau vụ nổ cầu Kertch nối liền bán đảo Crimée với lãnh thổ Nga, Matxcơva coi đây là một « hành vi khủng bố » do « tình báo Ukraina » tiến hành. Tổng thống Vladimir Putin, ngày 10/10/2022, chủ trì cuộc họp của Hội Đồng An Ninh với sự tham gia của nhiều bộ trưởng và đại diện của bên quân đội, bộ phận an ninh Nga.