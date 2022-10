LIÊN HIỆP QUỐC - UKRAINA - NGA

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc họp khẩn về vụ Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraina

Đại sứ Ukraina tại Liên Hiệp Quốc Sergei Kyslytsya phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ ngày 10/10/2022. AFP - ANDREA RENAULT

Anh Vũ 2 phút

Tối hôm qua, 10/10/2022, tại New York, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp để bàn và thông qua một nghị quyết lên án các cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức nhằm sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina. Cách đây 10 ngày, Nga cũng đã phủ quyết một nghị quyết có nội dung tương tự tại Hội Đồng Bảo An, trong khi văn kiện của Đại Hội Đồng không mang tính ràng buộc và chỉ có giá trị tượng trưng về mặt ngoại giao.

Quảng cáo Đọc tiếp Thông tín viên RFI tại New York Carrie Nooten tường trình : Đây là một nghị quyết nhắm hai mục tiêu. Trước hết là để khắc sâu tính chất không hợp lệ đối với luật pháp quốc tế của cuộc trưng cầu dân ý do Matxcơva khởi xướng. Đồng thới nghị quyết cũng là thước đo để xem Nga hiện bị cô lập đến mức nào. Quan điểm của những người ủng hộ văn kiện rõ ràng là sẽ rất nguy hiểm nếu không hành động trước hành vi bất hợp pháp theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đó là điều đã được lãnh đạo tổ chức quốc tế nhắc lại nhiều lần. Ông Antonio Guterres lên án các cuộc trưng cầu dân ý đó là « bước leo thang nguy hiểm ». Cho dù không có giá trị ràng buộc nào, nhưng nghị quyết sẽ cho thấy hiện trạng ủng hộ Ukraina trong khi mối hậu thuận này đang suy giảm, nhất là từ các nước châu Phi và Trung Đông. Tối hôm qua, các cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào Kiev đã làm nhiều thường dân thiệt mạng cũng đã bị lên án rộng rãi. Ngày mai (12/10), 65 nước, tức 1/3 số thành viên của Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về nghị quyết này. Ngày đầu phiên họp đã biến thành diễn đàn để Matxcơva và Kiev tố cáo nhau là « Nhà nước khủng bố » sau các vụ đánh sập cầu Crimée và Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào Ukraina.