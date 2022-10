QUỐC TẾ - TIN VẮN

(NHK) - Nghị sĩ Ukraina vận động Nhật Bản gia tăng sức ép đối với Nga. Trong chuyến công du từ ngày 15 đến 26/10/2022, phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Ukraina sẽ gặp các đồng nhiệm Nhật Bản, các quan chức chính phủ và các nhà lạn đạo doanh nghiệp. Ngoài việc vận đông Tokyo gia tăng sức ép vì Nga tiếp tục bắn tên lửa vào nhiều thành phố Ukraina, nhóm nghị sĩ cũng dự kiến kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật bản tham gia nỗ lực tái thiết các nhà máy, cơ sở hạ tầng bị quân Nga bắn phá ở Ukraina.

(AFP) - Đức lo ngại Nga có thể dùng di dân làm « vũ khí ». Ngày 15/10/2022, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo Nga có tìm cách chia rẽ châu Âu qua việc « tạo điều kiện cho làn sóng di dân vào lãnh thổ châu Âu », đặc biệt qua ngả Serbia, quốc gia thân thiết với Matxcơva và bị bà Baerbock lên án góp phần làm tăng số di dân vào châu Âu. Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích các quốc gia Balkan trở thành cửa ngõ cho di dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Tunisia, Cuba và Burundi, được miễn thị thực đến các nước Balkan.

(Vietnam Plus) - Việt Nam lại chuẩn bị đón bão mới. Cơn bão Nesat đang hướng vào Biển Đông trong ngày 16 và 17/10/2022, sắp thành bão số 6 và được dự kiến « rất phức tạp » do tương tác với không khí lạnh từ Trung Quốc di chuyển xuống phía nam. Trước đó, bão số 5 gây mưa lớn, ngập lụt sâu ở Đà Nẵng từ chiều 14/10 khiến ít nhất một người chết. Do mưa lớn trong một thời gian ngắn, triều cường dâng cao làm chậm quá trình thoát lũ nên hàng trăm nhà dân, nhiều tuyến đường bị ngập nước, xe cộ bị chết máy phải bỏ lại trên đường.

(AFP) - Singapore : Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue bị rút giấy phép xuất bản vì cổ vũ gia đình « phi truyền thống ». Trong những tháng qua, Vogue đã đăng nhiều bài về các chủ đề người đồng tính, chuyển giới, song giới. Theo bộ Văn hóa và Thông tin hôm 14/10/2022, Vogue còn vi phạm quy định của Singapore về đăng ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân. Chính phủ Singapore hồi tháng 08 đã công bố kế hoạch xóa bỏ tội quan hệ đồng giới. Nhưng thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết Singapore sẽ thay đổi hiến pháp để « bảo vệ thể chế hôn nhân », được định nghĩa là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một phụ nữ.

(Yonhap) - Hàn Quốc : Ban nhạc BTS tổ chức trình diễn miễn phí ủng hộ thành phố Busan đăng cai Triển lãm Hoàn cầu 2030. Ít nhất 52.000 fan của ban nhạc nổi tiếng toàn cầu có mặt trong sân vận động Asiad Main để theo dõi trực tiếp buổi trình diễn « Yet To Come in Busan » ngày 15/10/2022. Khoảng 12.000 người khác không có vé đã theo dõi sự kiện qua các màn hình lớn hoặc trên các nền tảng trực tuyến. Sự kiện có quy mô lớn này được cho là một bước thử nghiệm về công tác tổ chức cho thành phố Busan, ứng viên đăng cai Triển lãm Hoàn Cầu 2030.

(AFP) - Pháp tưởng niệm 2 năm ngày thầy giáo Samuel Paty bị khủng bố Hồi Giáo sát hại dã man. Vụ giáo viên sử địa Samuel Paty bị khủng bố Hồi Giáo sát hại ngày 16/10/2020 ở ngoại ô Paris, sau khi nêu lại các biếm họa về nhà tiên tri Mahomet, đã gây rúng động công luận Pháp. Hôm nay, lễ tưởng niệm diễn ra lúc 18h tại trường học nơi ông Samuel Paty giảng dạy trước khi qua đời. Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm cũng được tổ chức tại quảng trường Samuel Paty tại Paris, đối diện Đại học Sorbonne, được khánh thành hồi năm 2021. Đại diện các trường được mời đến bộ Giáo dục tưởng niệm vào thứ 14 hoặc thứ Hai 17/10.

(AFP) - Irak : Chính quyền điều tra về vụ thất thoát 2,5 tỉ đô la thuế. Hôm nay 16/10/2022, chính quyền Irak cho biết 2,5 tỉ đô la của cơ quan thuế đã bị rút ra từ Ngân hàng nhà nước Al-Rafidain. Một tài liệu rò rỉ cho biết số tiền này được rút ra từ tháng 09/2021 đến tháng 08/2022, qua 247 tấm séc mà người thụ hưởng là 5 doanh nghiệp. Sau đó tiền mặt ngay lập tức được rút ra khỏi tài khoản của các công ty này. Theo xếp hạng của Transparency International, Irak đứng thứ 147 trên tổng số 180 nước về tham nhũng. 90% thu nhập của Irak là từ xuất khẩu dầu lửa.

