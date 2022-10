Giải nhân quyền Sakharov được trao cho « Nhân dân Ukraina »

EU - UKRAINA - GIẢI THƯỞNG SAKHAROV

Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Roberta Metsola hôm 19/10/2022 thông báo Giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2022 được trao tặng cho « nhân dân Ukraina », những con người « can đảm » phải đối mặt với chiến tranh Matxcơva khởi động.

« Phần thưởng này được trao tặng cho những người Ukraina trên chiến trận, cho những người phải chạy trốn chiến tranh, cho những người đã bị mất người thân, bằng hữu (…) Không ai xứng đáng hơn nhân dân Ukraina » để nhận giải thưởng Sakharov năm nay. Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Roberta Metsola đã mở đầu như trên khi thông báo kết quả. Là một trong những lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đến Kiev sau khi Matxcơva xâm chiếm Ukraina, bà Metsola mạnh mẽ lên án nước Nga « có những hành vi gieo rắc kinh hoàng » cho hàng chục triệu dân cư nước láng giềng.

Nghị viên châu Âu người Bồ Đào Nha Pedro Marques nhắc lại ý nghĩa giải thưởng Sakharov và nhấn mạnh đây là một biểu tượng mạnh khi phần thưởng này được dành cho Ukraina vào thời điểm quốc gia này và người dân Ukraina phải « đương đầu với cuộc xâm lăng do tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động ». Nghị sĩ Pháp, Stéphane Séjourné cũng cho rằng « không ai xứng đáng hơn người dân Ukraina để bảo vệ những giá trị dân chủ trong thời đại hiện tại ».

Vào ngày 14/12, Nghị Viện Châu Âu tổ chức lễ trao giải tại trụ sở ở thành phố Strasbourg, Pháp. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ « đại diện cho nhân dân Ukraina » đến nhận giải.

Năm 1988, Nghị Viện Châu Âu lập ra Giải thưởng Tự Do Tư Tưởng Sakharov, tên nhà khoa học và cũng là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Andrei Sakharov, để hàng năm vinh danh những cá nhân hay tổ chức bảo vệ nhân quyền, bảo vệ những quyền tự do cơ bản, trong đó có quyền « tự do tư tưởng ». Phần thưởng trị giá 50.000 euro. Năm 2021, giải thưởng Sakharov đã được trao tặng cho nhà đối lập Nga Alexeï Navalny.

