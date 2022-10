Úc-Nhật Bản ký kết một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc trong tầm nhắm

NHẬT- ÚC

Công du nước Úc, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và đồng nhiệm Anthony Albanese ngày 22/10/2022 đã ký kết một thỏa thuận an ninh. Mục tiêu được cho là nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Theo hãng tin Pháp AFP, văn kiện được hai thủ tướng Úc và Nhật Bản ký kết tại thành phố Perth là phiên bản được điều chỉnh của bản thỏa thuận an ninh soạn thảo cách nay 15 năm, vào thời điểm khủng bố và vấn đề phổ biến vũ khí còn là mối quan tâm hàng đầu.

Thủ tướng Úc hoan nghênh thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Ông khẳng định : “Tuyên bố lịch sử này gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới khu vực về mối liên kết chiến lược của chúng ta”. Về phần mình, thủ tướng Nhật Bản, dù không nêu đích danh Trung Quốc và BắcTriều Tiên, đã gọi hiệp ước là một phản ứng đối với “môi trường chiến lược ngày càng khắc nghiệt”.

Đây là chuyến thăm Úc đầu tiên của thủ tướng Nhật Bản kể từ năm 2018. Hai quốc gia vùng Thái Bình Dương dự kiến tập trung đặc biệt vào việc chia sẻ dữ liệu và thông tin tình báo thu thập được từ vệ tinh nghe lén điện tử.

Cả Úc lẫn Nhật hiện không có mạng lưới tình báo ở hải ngoại rộng khắp, như cơ quan CIA của Mỹ hay DGSE của Pháp. Tuy nhiên, theo ông Bryce Wakefield thuộc Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Úc (Australian Institute of International Affairs), Tokyo và Canberra đều có các phương tiện tinh vi nhằm thu thập, nghe lén các trao đổi, liên lạc.

Theo chuyên gia này, thỏa thuận Úc-Nhật cũng có thể là mô hình giúp Nhật Bản phát triển mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn với các nước như Anh Quốc, mở đường cho việc Tokyo gia nhập liên minh tình báo "Five Eyes" (hay là Ngũ Nhãn) hùng mạnh giữa Úc, Anh, Canada, New Zealand và Mỹ.

Nhật Bản lên án việc dùng vũ khí nguyên tử

Trong chuyến thăm Úc, thủ tướng Nhật Bản cũng tố cáo việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó sẽ là “một hành động thù địch chống nhân loại”, ông cảnh báo.

Theo nhà lãnh đạo nước duy nhất trên thế giới từng bị ném bom nguyên tử, đe dọa của Nga về “việc sử dụng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Vào tháng 5/2023, ông Kishida dự kiến sẽ đón các nhà lãnh đạo của các nước G7 tới Hiroshima, nơi bị ném bom hạt nhân của Mỹ vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 khiến 140.000 người thiệt mạng. Thành phố Nagasaki của Nhật Bản cũng bị nhắm đến ba ngày sau đó.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraina vào tháng 2, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần không che giấu việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

