Teheran: Mỹ lợi dụng phong trào biểu tình ở Iran để gây sức ép về hồ sơ hạt nhân

IRAN - HOA KỲ

Trước áp lực của đường phố và một phần công luận trong nước, Teheran gắn liền phẫn nộ của công chúng với hồ sơ hạt nhân Iran. Ngày 22/10/2022 ngoại trưởng Iran lên án Mỹ lợi dụng các cuộc biểu tình tại quốc gia Hồi Giáo này để gây áp lực trên hồ sơ nguyên tử. Ở hải ngoại, cộng đồng người Iran ngoại rầm rộ biểu tình tại Berlin hay Washington ủng hộ phong trào đòi tự do của người dân trong nước.

Quảng cáo Đọc tiếp

Phong trào phản kháng tại Iran dấy lên từ sáu tuần nay sau vụ Mahsa Amini, một phụ nữ chết trong tay "cảnh sát đạo đức" vì "không đeo khăn trùm đầu đúng quy định". Cộng đồng người Iran ở hải ngoại rầm rộ biểu tình ủng hộ phong trào đòi tự do của người dân trong nước. Hôm qua hơn 80.000 người tuần hành tại thủ đô Berlin đòi công lý cho Mahsa Amini vàn nhất là đòi « tự do, quyền được sống cho hàng chục triệu phụ nữ Iran ». Tại thủ đô Washington hàng ngàn người cũng tập hợp để thể hiện liên đới với những người dân Iran đang đấu tranh vì tự do và quyền được sống »

Từ ngày 16/09/2022 Mahsa Amini trở thành biểu tượng đấu tranh đòi tự do và quyền được sống cho nữ giới tại Iran. Chính quyền Teheran một mặt thẳng tay đàn áp người biểu tình mặt khác tố cáo các lực lượng thù nghịch nước ngoài khuấy động tình hình làm khuynh đảo chế độ tại nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

Thông tín viên Sihavosh Ghazi từ Teheran tường trình :

« Mỹ bắn đi những thông điệp với dụng ý khơi dậy các cuộc biểu tình, qua đó gây áp lực để buộc Iran nhượng bộ trên hồ sơ hạt nhân. Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian đã tuyên bố như trên. Thế nhưng ông nói thêm, Teheran sẽ không nhượng bộ bất kỳ một điều gì.

Đàm phán về hạt nhân giữa Iran với nhóm Lục Cường (gồm 5 ủy viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Đức) hoàn toàn bế tắc từ nhiều tháng qua. Washington đã khẳng định đây không phải là ưu tiên của Hoa Kỳ. It có khả năng các bên đạt được đồng thuận thuận trong một tương lai gần.

Hiện tại Mỹ tập trung nỗ lực để buộc giới lãnh đạo ở Teheran phải trả lời công luận Iran về trách nhiệm của họ trong các cuộc biểu tình từ sau cái chết của cô Mahsa Amini. Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Nhà Trắng ông John Kirby đã tuyên bố như trên.

Hôm qua, có những cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra rải rác tại thủ đô Teheran và các tỉnh thành. Một số các cửa hàng buôn bán của người Iran gốc Kurdistan đã đóng cửa. Theo chính quyền thì phong trào phản kháng đã hụt hơi từ khoảng một chục ngày qua ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký