Sức khỏe nhà văn Anh Salman Rushdie bị tổn thương nặng nề sau khi bị hành hung ở New York

Trong một phỏng vấn dành cho nhật báo Tây Ban Nha El Pais, xuất bản ngày 22/10/2022, đại diện của nhà văn Anh Salman Rushdie đã cho biết thêm về tình trạng thương tích của ông sau khi ông bị một thanh niên quá khích đâm túi bụi khi đến thuyết trình ở New York ngày 12/08 vừa qua.

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki cho biết thêm chi tiết :

“Hai tháng rưỡi sau ngày bị đâm, Salman Rushdie vẫn đang gánh chịu hậu quả của nhiều thương tích. Andrew Wylie, đại diện của nhà văn Anh, đã xác nhận với nhật báo Tây Ban Nha El Païs: “Đó là một vụ tấn công tàn bạo”.

Ông giải thích rằng Salman Rushdie đã bị 3 nhát đâm rất sâu ở cổ. Một nhát đâm đã cắt đứt dây thần kinh nối với cánh tay khiến cho giờ đây ông không còn sử dụng được tay của mình.

Salman Rushdie bị tấn công vào ngày 12/08 khi đang tham dự một liên hoan văn học ở ngoại ô New York. Ông đã phải nhập viện tại bang Pennsylvania trong vài ngày, nhưng từ đó đến nay, chỗ ở của ông đã được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Đại diện của Salman Rushdie tỏ ý tin tưởng: “Ông ấy sẽ sống, và đó mới là điều quan trọng”. Nhân vật này cho biết thêm là đã từng nhiều lần cùng với Salman Rushdie đề cập đến sự nguy hiểm của loại tấn công đó, do một cá nhân đơn độc thực hiện.

Về diễn tiến cuộc điều tra, kẻ bị buộc tội đâm Salman Rushdie hiện vẫn đang ngồi tù chờ ngày ra tòa. Người này không nhận tội và nói rằng anh ta rất ngạc nhiên khi biết rằng nhà văn đã thoát chết.”

