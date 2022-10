Chiến tranh Ukraina : Nga dọa « tấn công » vệ tinh thương mại của Mỹ và đồng minh

NGA - QUÂN SỰ - PHƯƠNG TÂY

Hãng tin Nga Tass hôm nay, 27/10/2022, trích dẫn một quan chức cao cấp trong bộ Ngoại Giao Nga cho biết các vệ tinh thương mại của Hoa Kỳ và đồng minh có thể « là những mục tiêu chính đáng » để tấn công, nếu Mỹ và phương Tây các vệ tinh này để yểm trợ Ukraina.

Quảng cáo Đọc tiếp

Phát biểu trước Ủy ban giải trừ vũ khí của Liên Hiệp Quốc, ông Konstantin Vorontsov, phó Cục trưởng Cục kiểm soát vũ khí bộ Ngoại Giao Nga, khẳng định « vệ tinh thương mại của phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraina trong chiến tranh là những mục tiêu chính đáng để tấn công », vì đây là một mối « nguy hiểm ». Theo ông, sử dụng vệ tinh thương mại vào mục đích quân sự cho Ukraina là một hành vi mang tính « khiêu khích ». Konstantin Vorontsov nói tới việc Mỹ và các đồng minh huy động thiết bị không gian phục vụ trong lĩnh vực dân sự và thương mại vào các cuộc xung đột vũ trang.

Lo ngại gia tăng tại khu nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia

Về tình hình chiến sự Ukraina, khu vực chung quanh thủ đô Kiev đêm qua, rạng sáng nay tiếp tục bị oanh kích. Tổng thống Zelensky tối qua cũng thông báo « chiến sự diễn ra rất ác liệt » gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, miền đông Ukraina.

Sáng nay, chính quyền Crimée do Nga dựng lên báo động nhà máy điện Balaklava tại vùng này bị tấn công bằng drone, nhưng không bị nhiều thiệt hại.

Liên quan đến nhà máy điện Zaporijjia tại thành phố Energoda ở miền nam, lãnh đạo Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, Rafael Grossi, chiều nay một lần nữa sẽ dự cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và sẽ kêu gọi thiết lập một vùng an toàn chung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Nga thì vẫn cáo buộc Ukraina tấn công nhà máy điện hạt nhân. Thông tín viên RFI Anissa El Jabri đã đến được sát gần nhà máy hiện do Nga kiểm soát:

« Báo động tối đa, còn hơn cả tại Kherson. Càng đến gần Energodar, các trạm kiểm soát càng nhiều. Ở vùng đồng bằng, trước khi vào đến thành phố, cứ mỗi ngã tư lớn đều có khoảng hơn một chục người lính. Xe cộ chỉ được đi qua một cách nhỏ giọt. Chỉ cần một dấu hiệu khả nghi nào đó là người ta bắt mở cốp xe để khám.

Energodar và nhà máy điện hạt nhân được kiểm soát ở mức độ rất cao. Alexander Gennadievich, quan chức Nga đặc trách cả về hành chính lẫn quân sự tại Energodar, cho biết: ‘Do các sinh hoạt của cả thành phố xoay quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia, cho nên an ninh không chỉ phải được được duy trì ở mức cao nhất, mà phải là ưu tiên tuyệt đối’..

Văn phòng của ông được đặt trong một tòa nhà mà mặt tiền đã bị trúng đạn. Ông nói tiếp : ‘Ở đây ai cũng biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia phải được bảo vệ trong những điều kiện đặc biệt. Các chuyên viên sống và làm việc ở thành phố này trong một khu vực được đặt biệt theo dõi. Từ ngày 13/07/2022, thành phố cũng như nhà máy điện hạt nhân đã bị quân Ukraina oanh kích. Hiếm có đêm nào chúng tôi được ngủ yên’.

Chúng tôi được hướng dẫn đến gần nhà máy, nhưng vẫn cách xa khoảng chừng 200 mét. Một vành đai an toàn ghi rõ : 'Coi chừng trúng mìn'. Trong khu vực này chỉ có xe buýt chở nhân viên của nhà máy điện hạt nhân mỗi lần đổi ca. Rời nhà máy, họ trở về những căn hộ thường xuyên bị mất điện, có khi mất điện suốt 5 ngày vào lúc mùa đông đang đến. Tại các siêu thị, thì có thịt, trứng và sữa, nhưng giá cao gấp ba lần so với trước đây, theo lời dân cư trong vùng. Ở cổng vào Energodar, có một tấm biển thật to ‘chào mừng bạn đến với một trong những thành pố hạt nhân của Nga’ »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký