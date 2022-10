QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Các đợt nắng nóng gây nhiều thiệt hại kinh tế nhất cho các nước nghèo. Đây là kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances ngày 28/10/2022. Các đợt nắng nóng, với cường độ ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, khiến thế giới đã tốn thêm 16 ngàn tỉ đô la trong giai đoạn 1992-2013 và càng làm nghiêm trọng thêm bất bình đẳng. Lý do chủ yếu là các nước nghèo nhất thường nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới, thời tiết vốn dĩ nóng hơn các nước khác. Nếu thiệt hại với các nước giàu là 1,5% GDP đầu người, tỉ lệ này lên tới 6,7% đối với các nước nghèo.

(AFP) - Ba Lan chọn công ty Mỹ Westinghouse để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thứ Sáu 28/10/2022 thông báo trên Twitter như trên. Nhà máy này được xây dựng ở làng Choczewo, gần bờ biển Baltic. Chính phủ Ba Lan muốn nhà máy này hoạt động từ năm 2033. Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm qua tự hào về việc Mỹ trở thành đối tác lớn mạnh của Ba Lan về năng lượng và an ninh, khẳng định đây là bước tiến lớn để củng cố quan hệ Mỹ - Ba Lan vì các thế hệ tương lai.

(AFP) - Bão nhiệt đới Nalgae đe dọa Manila. Bão nhiệt đới Nalgae, đổ vào Philippines hôm nay, 2/10/2022, kể từ nay đe dọa đến thủ đô Manila, thành phố có đến 13 triệu dân, sau khi đã khiến ít nhất 45 người chết do các trận lụt và đất lở, theo thống kê mới nhất.

(AFP) - Một huyền thoại rock and roll qua đời. Một trong những người đi tiên phong trong thể thoại nhạc rock and roll, nhạc sĩ người Mỹ Jerry Lee Lewis vừa qua đời, thọ 87 tuổi, hôm qua, 28/10/2022. Từng là người bạn vừa là địch thủ của Elvis Presley, Jerry Lee Lewis đã có ảnh hưởng đến cả một thế hệ nhạc sĩ, như Bruce Springsteen. Tên tuổi của ông gắn liền với ca khúc bất hủ “Great Balls of Fire”.

(AFP) - Thượng đỉnh về vùng Thượng Karabakh. Hôm qua, 28/10/2022, điện Kremlin xác nhận một cuộc họp thượng đỉnh quy tụ tổng thống của Nga và của Azerbaijan, cũng như thủ tướng của Armenia dã được tổ chức ngày thứ Hai tuần tới ở Sotchi để thảo luận về tình hình của vùng Thượng Karabakh. Armenia, đồng minh của Nga và Azerbaijan, được Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ đã từng hai lần có xung đột vũ trang để giành quyền kiểm soát vùng Thượng Karabakh.

(AFP) - Tổng thống Mỹ sẽ dự thượng đỉnh COP27, G20 và ASEAN. Hôm qua, 28/10/2022, Nhà Trắng thông báo tổng thống Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP27 tại Ai Cập ngày 11/11, rồi sau đó sẽ đến Bali, Indonesia, từ ngày 13 đến 16/11 để dự thượng đỉnh nhóm G20, sau khi ghé qua Cam Bốt trong hai ngày 12 và 13/11 để dự thượng đỉnh ASEAN.

