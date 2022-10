QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI/ Le Figaro) - Hoãn ngày bán đấu giá Kim Ấn của vua Minh Mạng tại Paris. Ngày 31/10/2022 nhà bán đấu giá Pháp Millon-Drouot cho biết hoãn lại ngày bán đâu giá Kim Ấn của vua Minh Mạng. Lý do : Nhà nước Việt Nam mạnh mẽ quan tâm đến lô hàng số 101. Lô đặc biệt này được dời tới ngày 10/11/2022. Đây là triện ấn rất hiếm, gọi là Kim Bảo Tỷ của vua Minh Mạng (1791-1841). Chiếc Kim Ấn với hình rồng vàng nặng hơn 10 ký. Quai của ấn đúc hình một con rồng, đầu ngẩng cao trong tư thế vững màng trên trán có khắc chữ « Vương ». Mặt dưới của Ấn khắc nổi bốn chữ triện « Hoàng Đế Chi Bảo ». Là biểu tượng của triều đình nhà Nguyễn, Kim Ấn này đã được truyền tới đời vua Bảo Đại.

(AFP) - Một tên lửa Nga bị Ukraina bắn rơi xuống Moldavia. Các mảnh vỡ tên lửa của Nga bị quân Ukraina bắn hôm nay, 31/10/2022, đã rơi xuống một làng của Moldavia sát biên giới Ukraina, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Tuy nhiên, theo bộ Nội Vụ Moldavia, cửa sổ nhiều nhà ở bị vỡ. Hôm 10/10, Moldavia tố cáo việc Nga phóng 3 tên lửa từ tàu biển nhắm tới Ukraina, xâm phạm không phận của Moldavia.

(AFP) - Philippines : Bão Nalgae khiến tổng cộng 98 người chết. Đó là số liệu do cơ quan xử lý thiên tai của Philippines công bố hôm nay, 31/10/2022. Đa phần nạn nhân chết vì sạt lở đất và ngập lụt do mưa lớn tại Mindanao, miền nam Philippines, hôm thứ Sáu 28/10. Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu 20 cơn bão.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc cảnh báo thị trường việc làm thế giới giảm mạnh trong quý 04/2022. Tổ chức Lao Động Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc hôm nay, 31/10/2022, ra báo cáo mới cho biết khả năng tạo việc làm và chất lượng công việc đều giảm sút trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực, thực phẩm, lạm phát tăng cao, các chính sách tiền tệ bị thắt chặt.

(AFP) - Một cựu phi công Mỹ từng làm việc tại Trung Quốc bị bắt tại Úc. Daniel Edmund Duggan bị chính quyền Úc bí mật bắt giam ngày 21/10/2022 theo yêu cầu của Washington. Viện cựu phi công của Quân Đội Mỹ, từng làm việc tại Trung Quốc trước đây, sẽ phải ra tòa tại Sydney vào ngày 04/11 tới. Bộ Tư Pháp Úc xác nhận Hoa Kỳ có 60 ngày để yêu cầu cho dẫn độ nhân vật này về Mỹ.

(AFP) - Hai người Mỹ gốc Phi được minh oan trong vụ ám sát Malcolm X sẽ được bồi thường 36 triệu đô la. Sau 20 năm bị giam giữ vì bị buộc tội ám sát Malcolm X vào năm 1965 tại New York, hai ông Muhammad Aziz và Khalil Islam đã được minh oan vào năm 2021. Luật sư biện hộ cho Muhammad Aziz, 84 tuổi, và gia đình của Khalil Islam, người đã qua đời vào năm 2009, đã xác nhận hôm qua, 30/10/2022, số tiền bồi thường do thành phố và bang New York chi trả, khẳng định rằng “một sự bất công đã được công nhận và môt bước khiêm tốn nhằm sửa chữa bất công đã được thực hiện”.

(AFP) - Elon Musk chia sẻ trên Twitter một tin đồn về vụ tấn công chồng của Nancy Pelosi. Chủ nhân mới của Twitter vào hôm qua, 30/10/2022, đã chia sẽ trên mạng này một tin đồn về vụ tấn công chồng của chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, trước khi nhanh chóng xóa đi. Khi bình luận về vụ hành hung chồng bà Pelosi, nhà tỷ phú Mỹ đã chia sẻ một liên kết dẫn đến trang web báo bảo thủ Santa Monica Observer, nơi lan truyền thông tin chưa được xác minh về vụ tấn công. Hành động của ông đã làm dấy lên lo ngại về sự bùng nổ của tin thất thiệt trên mạng Twitter mà ông vừa mua lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký