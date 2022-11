QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Litva khai trương Văn phòng thương mại tại Đài Loan. Phát biểu trước báo giới tại Vilnus, bộ trưởng Thương Mại Litva cho biết Văn phòng đại diện của Lietva tại Đài Bắc được khai trương vào hôm nay 07/11/2022, nhưng khẳng định Vilnius không phát triển quan hệ ngoại giao mà chỉ phát triển quan hệ thương mại với Đài Loan. Năm 2021, Đài Loan cũng đã mở Văn phòng đại diện tại Vilnius. Đáp lại, Bắc Kinh đã hạn chế quan hệ với Vilnius và chặn xuất khẩu sang Litva.

(AFP) - Đài Loan sẽ mở thêm 25 trung tâm dạy tiếng Trung ở Mỹ và châu Âu từ năm 2023. Tuyên bố của ngoại trưởng Đài Bắc được đưa ra trước Quốc Hội Đài Loan hôm nay 07/11/2022. Đây được xem như một cuộc phản công về văn hóa, trong bối cảnh các Viện Khổng Giáo, trung tâm tiếng Hoa do Bắc Kinh quản lý, ngày càng vấp phải thái độ đề phòng, cảnh giác ở Tây phương. Tổng cộng, đến nay Đài Loan có 43 trung tâm ngôn ngữ tại nước ngoài, trong đó có 23 trung tâm đã được mở trong năm 2022.

(Yonhap) – Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi quốc dân về thảm kịch ở Itaewon. Trong buổi họp ngày 07/11/2022, ông Yoon Suk-Yeol cũng khẳng định một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành về thảm kịch giẫm đạp khiến 156 người chết trong tối 29/10 ở khu phố Itaewon sầm uất dịp Halloween. Cảnh sát trưởng và người đứng đầu quận Yongsan đã bị truy tố. Tuy nhiên, bộ trưởng Nội Vụ Hàn quốc không từ chức sau thảm kịch này. Còn điểm tín nhiệm của tổng thống Yoon giảm xuống còn 34,2% theo kết quả thăm dò của Realmeter từ ngày 31/10 đến ngày 04/11.

(AFP) - Trung Quốc : Số ca nhiễm mới virus corona cao nhất tính từ 6 tháng nay. Bất chấp chính sách Zero Covid 19 nghiêm ngặt gây tác hại đến kinh tế và làm đảo lộn đời sống của người dân, hôm nay 07/11/2022 số ca nhiễm mới chính thức được ghi nhận lên tới 5.500 ca, chủ yếu ở tỉnh Quảng Đông, miền nam. Riêng ở thủ đô Bắc Kinh, có 60 ca nhiễm mới, nhiều trường học bị đóng cửa ở quận Triều Dương, quận lớn nhất thủ đô, với nhiều khu thương mại và đại sứ quán. Do Covid-19, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 cũng giảm xuống mức thấp nhất tính từ năm 2020.

(AFP) - Điện thoại iPhone 14 Pro bị đình trệ sản xuất do các biện pháp phòng dịch ở Trung Quốc. Trong thông báo ngày 06/11/2022, tập đoàn Apple cho biết các đợt giao hàng sẽ ít hơn so với dự kiến, vào lúc đang đến gần dịp lễ cuối năm. Nguyên nhân là nhà máy nằm ở thành phố Trịnh Châu (miền trung Trung Quốc) phải hoạt động cầm chừng do áp dụng các biện pháp chống dịch mới vì số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh. Tập đoàn Mỹ giải thích là « luôn ưu tiên sức khỏe và an toàn của công nhân trong chuỗi cung ứng » của họ như vẫn làm từ đầu đại dịch.

(AFP) - Ukraina đã nhận được các hệ thống phòng không mới của Tây phương. Thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, Reznikov được đưa ra trưa nay 07/11/2022. Đây là hệ thống phòng không do Mỹ, Tây Ban Nha và Na Uy cấp cho Ukraina để chống lại các đợt oanh kích ồ ạt của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

(Reuters) - Qatar bị cáo buộc bảo trợ cho hoạt động theo dõi nhiều người nổi tiếng. Theo France 24 ngày 07/11/2022, chỉ hai tuần trước khi khai mạc Cup Bóng đá Thế giới, nước chủ nhà Qatar bị cáo buộc hỗ trợ hacker theo dõi khoảng 50 người trong khuôn khổ tổ chức giải đấu. Thượng nghị sĩ Pháp Nathalie Goulet, người từng cáo buộc Qatar tài trợ cho « khủng bố Hồi Giáo », nằm trong danh sách này.

(AFP) - Iran : Đa số dân biểu đòi áp dụng luật chống bạo động. 227 trong tổng số 290 dân biểu Iran Chủ Nhật 06/11/2022 yêu cầu chính quyền dụng luật chống « những kẻ thù của Chúa », ý nói đến những người gây ra các vụ bạo động làm rung chuyển đất nước từ nhiều tuần qua. Hãng tin của Quốc hội Iran trích dẫn thông cáo của các dân biểu, cho rằng những người này, cũng như Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo, đã dùng dao và súng tấn công làm hại tính mạng và tài sản của người dân. Trong khi đó, các cuộc biểu tình hôm qua đã diễn ra tại các trường Đại học và trong vùng của người Kurdistan ở miền tây bắc đất nước.

(AFP) - LHQ : Đến giữa tháng 11/2022, thế giới sẽ có 8 tỉ dân. Liên Hiệp Quốc hôm nay 07/11/2022 cho biết dân số thế giới đã tăng hơn 3 lần so với hồi năm 1950. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng dân số cũng đã giảm dần từ sau mức tăng đỉnh điểm hồi những năm 1960, từ 2,1% trong giai đoạn 1962-1965 xuống còn duới 1% vào năm 2020 và 0,5% vào năm 2050. Các khu vực có sự chênh lệnh lớn về mức tăng dân số. Từ nay đến năm 2050, dân số 8 nước Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania sẽ chiếm hơn ½ dân số toàn cầu. Ấn Độ sẽ trở thành nước đông dân nhất thế giới, trước Trung Quốc. Đứng thứ ba sẽ là Mỹ và Nigeria.

(RFI) - Anh : Lần đầu tiên, giới y tá phát động phong trào đình công trên toàn quốc. Nghiệp đoàn chính của giới y tá tại Anh thông báo phong trào đình công sẽ kéo dài đến trước Giáng Sinh. Chỉ hoạt động của các khoa cấp cứu mới được duy trì. Theo thông tín viên RFI Marie Boëda tại Luân Đôn, đòi hỏi chính của các y tá là tăng lương trong bối cảnh lạm phát đã tăng lên mức 10%, cao nhất từ 40 năm nay. Trong đại dịch, giới y tá đã được khen ngợi vì sự cống hiến và đã được tăng lương 3% nhưng nghiệp đoàn ngành cho rằng chưa đủ. Nếu tính theo mức tăng giá sinh hoạt, thì lương của các y tá đã giảm 20% trong 12 năm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký