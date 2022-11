IRAN - NGA - CHIẾN TRANH UKRAINA

Cố vấn an ninh Nga và Iran thảo luận về tình hình Ukraina

Ảnh minh họa : Các drone trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ của Iran, do quân đội nước này công bố ngày 24/08/2022. via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Thanh Hà 1 phút

Cố vấn an ninh Nga và Iran hôm 09/11/2022 thảo luận về tình hình Ukraina. Đôi bên đặc biệt chú ý đến các biện pháp « hợp tác an ninh » và đối phó với các hành vi « can thiệp của phương Tây » vào công việc nội bộ hai nước.