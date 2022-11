Gia nhập NATO : Tân thủ tướng Thụy Điển công du Thổ Nhĩ Kỳ

THỤY ĐIỂN - THỔ NHĨ KỲ - NATO

Tân thủ tướng Thụy Điển dành chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Ankara, thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho Stockholm gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO. Trong cuộc gặp tổng thống Recep Tayyip Erdoğan hôm 08/11/2022, thủ tướng Ulf Kristersson khẳng định Stockholm nỗ lực chống khủng bố. Tuần sau, Quốc Hội Thụy Điển biểu quyết thắt chặt luật chống khủng bố, thỏa mãn một phần đòi hỏi của Ankara.

Cho tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Thụy Điển và Phần Lan ủng hộ lực lượng người Kurdistan đòi ly khai. Ankara coi các lực lượng PKK và YPG của người Kurdistan là thành phần « khủng bố », đe dọa an ninh quốc gia. Đây là lý do vì sao tới nay tổng thống Erdogan do dự trong việc chấp thuận để hai nước Bắc Âu này gia nhập NATO.

Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer cho biết thêm thông tin:

« Về phía Thổ Nhĩ Kỳ thông điệp đã rõ ràng : Thụy Điển sẽ gia nhập NATO một khi cho dẫn độ những phần tử mà Ankara coi là khủng bố. Điều này không chỉ liên quan đến đảng Lao Động Kurdistan - PKK mà còn bao gồm luôn cả những người trung thành với giáo sĩ Fethullah Gülen. Ông này bị Ankara cáo buộc có dính líu đến cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7/2016.

Theo quan điểm của tổng thống Recep Tayypi Erdogan, đây không đơn thuần là vấn đề về số lượng những kẻ khủng bố mà còn liên quan đến thái độ của Thụy Điển. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố : ‘30- 70 hay một trăm người : đó là những chủ đề có thể được thảo luận. Một khi văn bản ghi nhớ được áp dụng đầy đủ, chúng tôi thành thật mong muốn việc Thụy Điển gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương được thực hiện’.

Về phần mình, thủ tướng Ulf Kristersson nhấn mạnh đến quyết tâm của Thụy Điển đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố. Ông nói : ‘Thụy Điển sẽ thực thi tất cả điểm đã cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã thực thi một phần lớn những điểm trong bản thỏa thuận và đang tiếp tục đáp ứng một số điểm khác trong văn bản này.

Từ nay đến cuối năm và đầu 2023, Thụy Điển sẽ có những bước tiến lớn. Chẳng hạn như tăng cường các công cụ pháp lý trong lĩnh vực chống khủng bố trên lãnh thổ quốc gia bất luận đó là những hoạt động khủng bố nhắm vào Thụy Điển hay Thổ Nhĩ Kỳ’.

Bước kế tiếp, đến cuối tháng này, Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Stockholm. Bởi vì Ankara không còn phản đối mạnh mẽ việc Thụy Điển gia nhập khối NATO nữa. »

