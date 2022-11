Mỹ : Đảng Dân Chủ giữ quyền kiểm soát Thượng Viện

MỸ - BẦU CỬ GIỮA KỲ

Thượng nghị sĩ Dân Chủ Catherine Cortez Masto được bầu lại ở bang Nevada, theo kết quả được truyền thông Mỹ công bố ngày 12/11/2022. Với đa số ở Thượng Viện, chính quyền Joe Biden sẽ bớt chật vật hơn trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Thượng Viện có thể chặn những dự thảo luật được thông qua ở Hạ Viện, dự kiến sẽ do đảng Cộng Hòa chiếm đa số.

Tổng thống Joe Biden cũng có thể bổ nhiệm nhiệm và xác nhận các thẩm phán mà không bị cản trở như dưới thời tổng thống Barack Obama khi Thượng Viện nằm trong tay đảng Cộng Hòa.

Thông tín RFI Loubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin :

“Đây là một chiến thắng sát sao. Bà Catherine Cortez Masto chỉ hơn đối thủ Cộng Hòa Adam Laxalt chưa đầy 5.000 phiếu. Nhưng những lá phiếu này giúp cho đảng Dân Chủ có thêm được một ghế ở Thượng Viện. Kết quả hiện giờ, 50 ghế thuộc về đảng Dân Chủ, 49 ghế cho đảng Cộng Hòa. Có nghĩa là trong mọi trường hợp, đảng Dân Chủ vẫn giữ đa số ở Thượng Viện, dù cuộc bầu cử vòng hai ở bang Georgia chỉ được ngã ngũ vào tháng 12.

Rõ ràng đây là một tin vui cho đảng Dân Chủ và cũng là cú tát cho đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump : rất nhiều ứng viên đã thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Điểm này cũng được thượng nghị sĩ Chuck Schumer, tiếp tục đứng đầu phe đa số ở Thượng Viện, nói vào tối hôm qua (12/11). Ông cho rằng kết quả là bằng chứng cho thấy “người dân Mỹ bác bỏ những lập trường cực đoan của những người ủng hộ ông Trump trong đảng Cộng Hòa”.

Đây cũng là nhận định của tổng thống Joe Biden và ông hoan nghênh kết quả tại bang Nevada. Nguyên thủ Mỹ biết rằng với đa số ở Thượng Viện, chính quyền của ông sẽ ở thế thoải mái hơn dự kiến suốt hai năm sắp tới”.

Trump tìm mọi cách để không ra điều trần về vụ 06/01

Theo nguyên tắc, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thời hạn đến ngày 14/11 để hợp tác với Ủy ban Điều tra vụ chiếm đồi Capitol ngày 06/01/2020. Tuy nhiên, hôm 11/11, luật sư của ông đã khởi động thủ tục pháp lý để phản đối trát đòi thân chủ của họ ra làm chứng. Ngoài đặt nghi vấn về tính chính đáng của Ủy ban Điều tra, luật sư còn cho rằng ông Trump được hưởng đặc quyền hành pháp và sự phân lập quyền lực cấm Quốc Hội bắt một tổng thống ra làm chứng.

Theo thông tín viên RFI tại New York, hàng loạt lập luật được đội luật sư của cựu tổng thống Mỹ đưa ra cho thấy thủ tục sẽ còn kéo dài. Và đây là mục đích của ông Donald Trump, do Ủy ban Điều tra sẽ không bị giải thể do đảng Cộng Hòa tạo nên được “làn sóng đỏ”.

